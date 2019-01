Un ataque informático en Alemania deja al descubierto datos de Merkel

Alemania sufrió uno de los mayores ataques informáticos de su historia, que afectó a cientos de políticos, incluida la canciller, Angela Merkel, y otras numerosas figuras públicas, como artistas y periodistas, informó el Gobierno germano, que lo calificó de un acto "grave" contra las instituciones. "Como se ha sabido, se han publicado indebidamente datos personales de políticos y personalidades de la vida pública. El caso afecta tanto a diputados del Bundestag como a diputados regionales, de la Eurocámara, y a políticos municipales", dijo la viceportavoz del Ejecutivo, Martina Fietz.

Según un portavoz del Ministerio de Interior, Soren Schmitz, la dimensión del ataque no se conoció hasta la noche del jueves, aunque la publicación de los datos se había iniciado antes de Navidad en una cuenta de Twitter, con cerca de 17.000 seguidores y en formato digital del tradicional calendario de Adviento.

Hasta el momento no se ha detectado que los hackers, todavía no identificados, hayan difundido datos políticamente sensibles del Gobierno, pero sí han publicado parte de la correspondencia de Merkel, así como comunicaciones de otros políticos. Las redes del Ejecutivo no se han visto afectadas, indicó la Oficina Federal para la Seguridad Informática (BSI). Según el Gobierno, es posible que buena parte de los datos sean auténticos, pero también se han detectado datos falsificados. Asimismo, se sabe que mientras parte de las informaciones son actuales, hay otras que ya no están vigentes. Entre los más afectados está el copresidente del partido Los Verdes, Robert Habeck, de quien se han publicado en las redes sociales protocolos de conversaciones con su esposa.

La ministra de Justicia, Katarina Barley, calificó de "grave" lo sucedido al tiempo que advirtió de que los autores sólo pretenden socavar la confianza en las instituciones democráticas.

El caso fue detectado inicialmente por del canal regional berlinés RBB y luego fue confirmado por diversos medios alemanes, que desvelaron que entre los datos a los que tuvieron acceso los piratas informáticos hay números de móviles y direcciones postales. También fueron difundidos documentos internos de los partidos, documentos bancarios personales e informaciones sensibles sobre el entorno familiar.

Según la prensa alemana, el único partido que no se ha visto afectado por el ataque es la agrupación ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD), aunque el Gobierno no lo confirmó.

El diario Bild publicó que se ha difundido información de cientos de políticos, entre ellos, también el presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, así como de artistas, periodistas de la televisión pública y representantes de ONG. Los casos más notables fuera de la política son los del periodista deportivo Hajo Seppelt, que destapó el escándalo del dopaje sistemático en Rusia, y el del humorista Jan Bohmermann, quien generó en su momento tensiones diplomáticas entre Alemania y Turquía por una sátira contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.