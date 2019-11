Un hombre abatido tras un ataque cerca del Puente de Londres

La Policía británica disparó y mató al presunto autor de un ataque en las inmediaciones del Puente de Londres que ha dejado "diversos" heridos y ha sido declarado un atentado terrorista. El sospechoso del ataque murió en la escena del suceso y portaba un artefacto adosado al cuerpo que resultó ser un falso explosivo.

Las fuerzas de seguridad fueron alertadas de un apuñalamiento en torno a las dos de la tarde, según detalló en una intervención ante la prensa el jefe de la unidad antiterrorista de la Policía británica, Neil Basu. "El sospechoso, un hombre, fue abatido por agentes armados especializados de la Policía de la City de Londres. Puedo confirmar que el sospechoso murió", agregó.

El mando policial indicó asimismo que hay varios heridos, de cuyo estado informarán a sus familias y a los medios cuando cuenten con datos precisos sobre su estado. "Como es de esperar, dada la naturaleza de este incidente, respondimos como si estuviera relacionado con el terrorismo. Ahora estoy en posición de confirmar que se ha declarado como un incidente terrorista", afirmó.

The full statement read by AC Neil Basu can be found here: https://t.co/WXZvV7o01iAnyone with information that could assist with the investigation can call the Anti-Terrorist Hotline on 0800 789 321. In an emergency call 999.