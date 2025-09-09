Un ataque ruso contra un pueblo de Donetsk provoca una veintena de muertos

Un ataque ruso con una bomba aérea mató este martes a más de 20 personas en el pueblo de Yarova de la región de Donetsk del este de Ucrania, según denunció en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que calificó el ataque de "brutalmente salvaje".

"Un ataque aéreo ruso brutalmente salvaje con una bomba aérea contra el municipio rural de Yarova en la región de Donetsk. Directamente contra la gente. Civiles normales", escribió en sus redes Zelenski, que agregó que las fuerzas rusas lanzaron la bomba aérea cuando se distribuía el dinero de las pensiones entre los habitantes del pueblo.

Zelenski pidió a la comunidad internacional que dé "una respuesta apropiada" a este ataque ruso. El presidente ucraniano denunció que Rusia siga lanzando ataques como éste sin que sea sancionada con nuevas medidas punitivas.

"El mundo no debe quedarse sin hacer nada. Necesitamos una respuesta de Estados Unidos. Necesitamos una respuesta de Europa. Necesitamos una respuesta del G-20. Necesitamos acciones contundentes para hacer que Rusia deje de causar muertes", concluyó su mensaje el presidente ucraniano.

Este ataque se produjo horas antes de que comience en Londres una nueva reunión de coordinación de los países que ofrecen ayuda militar a Ucrania. Kiev espera obtener de la reunión más defensas aéreas para proteger a su población, sus infraestructuras y su Ejército de los ataques aéreos rusos contra su territorio.

Entrega de munición

Por su parte, la Unión Europea confía en que en octubre habrá entregado a Ucrania la totalidad de los dos millones de proyectiles de artillería que le había prometido, informó este martes la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

"Sólo este año, los Estados miembros aportarán más que nunca (a Ucrania), 25.000 millones de euros hasta la fecha, y ya han proporcionado el 80% de nuestro objetivo de dos millones de cartuchos de munición. Nuestro objetivo es alcanzar el 100% en octubre, y todo ello para que Ucrania pueda defenderse", indicó Kallas durante una intervención en el pleno del Parlamento Europeo.

La política estonia recordó que, desde que comenzó la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, la UE ya ha proporcionado más de 63.000 millones de euros en ayuda militar a Kiev.

La alta representante de la Unión Europea destacó que, sólo en los últimos nueve meses, las sanciones internacionales han privado a Rusia de al menos 450.000 millones de dólares en "fondos para la guerra", incluidos 154.000 millones de dólares en ingresos procedentes del petróleo.

Pidió continuar con las sanciones para ejercer presión sobre Rusia y recordó que la Unión Europea ya trabaja en su decimonoveno paquete de medidas restrictivas contra Moscú.

"La Unión Europea también ha sancionado a 444 buques de la flota fantasma que eluden nuestras sanciones y proporcionan a Rusia ingresos ilegales procedentes del petróleo (…). Ejercer más presión sobre Rusia significa más sanciones y seguir trabajando para hacer frente a la elusión, incluido el desmantelamiento de la flota fantasma", recalcó.

Kallas puso de relieve además que la Unión Europea se está coordinando con sus socios "porque el impacto de las sanciones coordinadas a nivel internacional es mucho mayor que el de la UE actuando en solitario".

"Nuestro mensaje a Rusia es sencillo: la guerra no se puede ganar. Abandonen el campo de batalla y siéntense a la mesa con Ucrania. Cuando esto ocurra, no se debe permitir que Rusia se rearme y vuelva a atacar", concluyó.

Enfatizó que la Unión Europea ya ha entrenado a cerca de 80.000 soldados ucranianos y que ha comenzado a trabajar para cambiar el mandato de esa misión, de modo que también pueda formar a militares dentro Ucrania.

Adhesión a la Unión Europea

En lo que se refiere al camino de Ucrania para adherirse a la Unión Europea, afirmó que el país "ha mostrado una notable evolución en sus reformas, incluso en medio de la guerra".

"Es hora de iniciar las negociaciones sobre el primer grupo de capítulos (para la adhesión)", incidió, y consideró igualmente que los activos soberanos rusos "deben permanecer inmovilizados hasta que Rusia ponga fin a su guerra de agresión contra Ucrania y compense a este país por los miles de millones de euros en daños que ha causado y sigue causando", tal y como ha declarado el Consejo Europeo, recordó.

Por su parte, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, coincidió en que Ucrania "ha cumplido las condiciones para abrir el primer grupo (de capítulos)".

"Aunque les animamos a que sigan trabajando en la implementación de las hojas de ruta, y especialmente en el plan de acción para las minorías, en este momento crucial una señal fuerte de apoyo es más que simbólica. Es estratégica y merecida", aseguró.

En cualquier caso, destacó que la decisión debe tomarse en el Consejo de la UE (los países), e instó a esa institución a que acuerde abrir el primer grupo de capítulos del proceso de adhesión "sin más demoras, basándose en el único motivo legítimo, que son los méritos de Ucrania".

"A pesar de esta brutal guerra, Ucrania ha avanzado de manera constante en las reformas. La evaluación de la Comisión muestra avances en ámbitos clave como la energía, las aduanas y la política exterior y de seguridad. Esto es una clara demostración de determinación", apuntó Kos.