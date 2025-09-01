El avión de Von der Leyen en Bulgaria sufre interferencias en su GPS, supuestamente rusas
La aeronave pudo aterrizar sin incidentes
La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes que el avión en el que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, viajaba el domingo a Bulgaria sufrió interferencias en su GPS, supuestamente rusas.
"Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", indicó a Efe la portavoz comunitaria Arianna Podestà.
