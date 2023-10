LA barbarie que se ha desatado entre los milicianos de Hamas e Israel, con implicaciones de Hezbola y otros actores en Oriente Próximo, ha desviado la atención mediática hacia esta zona del mundo. Ucrania ya casi no existe.

Mis alumnos y discípulos me preguntan si puedo poner orden jurídico a estos hechos y, no sin dificultad, me propongo hacerlo en esta tribuna.

Ante todo, quisiera decir que no hay nada más civilizador que el Derecho. Incluso en los conflictos armados (es la terminología jurídica existente en Derecho Internacional, aunque para los sociólogos, politólogos o los periodistas se llamen guerras), el Derecho prevé prohibiciones, límites y sanciones.

En este conflicto desatado por los ataques indiscriminados de milicianos de Hamas de Gaza contra Israel se dan varios actores involucrados, cada uno con estatuto jurídico diferenciado.

Hamas no es un Estado, ni siquiera es un Movimiento de Liberación Nacional. Si lo fuera, estaría obligado a respetar las normas de los conflictos armados, incluyendo el Derecho Internacional Humanitario.

Palestina tiene derecho a estar representada, como pueblo, por la OLP, pero la OLP tiene su base territorial en Jerusalén y Cisjordania. No tiene capacidad de decisión ni de control en Gaza. Por tanto, el derecho que podría tener la OLP, como sujeto del Derecho Internacional, a alzarse en armas contra el ocupante (Israel es ocupante en Jerusalén y Cisjordania), sería un derecho de legítima defensa, con todas las prohibiciones y límites que su estatuto jurídico le exige.

No ha sido éste el caso. Se trata de un grupo insurgente, que controla la Franja de Gaza y gobierna de facto en ella, incluso por voluntad popular. Da igual que le queramos llamar "grupo terrorista". Esto es sólo una definición política que pueden hacer los Estados individualmente considerados (Estados Unidos) o las Organizaciones Internacionales que quieran establecer sanciones (la Unión Europea).

Ahora bien, independientemente de la calificación, los actos que cometan, si no cumplen las reglas de los conflictos armados, pueden ser calificados de “actos terroristas”, que sí están definidos en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y otros tratados internacionales.

No discriminar a combatientes y a civiles es un acto criminal, atacar población civil es un acto criminal, hacer rehenes es un acto criminal, matar prisioneros de guerra, es decir, combatientes que han depuesto las armas o que han sido desarmados, es un acto criminal. Todos ellos, son contrarios al Derecho y el Derecho tiene previsto sanciones penales, contra los dirigentes o los ejecutantes. Es una responsabilidad penal individual que prevén todos los códigos penales militares y comunes del mundo, amén de los estatutos de los tribunales penales internacionales, fundamentalmente la CPI.

Por supuesto, los atacados con estos métodos tienen el derecho de ejercer su legítima defensa, individual o colectiva, incluso con ayuda externa. Ahora bien, Israel tiene los mismos límites, o más, por ser sujeto de Derecho, que el propio Hamas.

La respuesta indiscriminada de Israel contra Gaza, sin distinguir entre población civil y población combatiente, con las dificultades que esta distinción conlleva en entornos urbanos, el bombardeo de hospitales, escuelas, locales protegidos como los de la ONU y otras organizaciones internacionales son actos criminales que, de haber voluntad política y procedimientos justos, pueden acabar ante los tribunales internacionales o los de cualquier Estado.

La Audiencia Nacional española ha decidido ejercer la jurisdicción universal que permite nuestro ordenamiento por el asesinato de una ciudadana española, sevillana, y la desaparición de otro ciudadano español. Esta conexión con la nacionalidad se lo permite el Derecho. Es más, cualquier crimen de guerra y aquellos que atenten contra derechos inalienables pueden ser enjuiciados, si no hay respuesta en su jurisdicción ordinaria, ante cualquier tribunal del mundo, por el ejercicio de la jurisdicción universal.

Estos tipos de crímenes son imprescriptibles. En España, ahora que se habla tanto de amnistía, se empieza a comprender sus límites.

En la situación de Oriente Próximo hay más actores implicados. Está Hezbola, del Líbano, que ya lleva ataques armados en el Norte de Israel o que reescala el conflicto. Es evidente que Siria e Irán son influyentes, no sólo en el apoyo político o económico a Hamas, sino, incluso, armamentístico.

Hay que preguntarse cómo el Mosad no ha podido prever estos ataques

Hay que preguntarse no sólo cómo el Mosad no ha podido prever estos ataques sino cómo ha estado ajeno al movimiento de armas, munición, artefactos militares, maquinaria, etc., a sabiendas del estrecho control de Israel sobre Gaza, sometida a una estricta vigilancia integral, por tierra, mar y aire.

La única frontera abierta con Gaza es la frontera con Egipto (Paso de Rafah), que Israel acaba de bombardear y Egipto de cerrar, con las consecuencias humanitarias que pudiera acarrear y por la inestabilidad que crearía la implicación de otros actores en el conflicto. No olvidemos tampoco que la UE tiene allí desplegada una Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea para el Paso Fronterizo de Rafah (EU BAM Rafah) y una Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS) que se acaban de prorrogar por un año más, hasta el 30 de junio de 2024. ¿Todos han estado ajenos o mirando para otra parte?