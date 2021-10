Berlusconi, absuelto de sobornar al pianista de sus fiestas

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, de 85 años, fue absuelto de un delito de corrupción judicial, al considerar la justicia que no ha probado que sobornase al pianista que participaba en sus fiestas con mujeres jóvenes para que no testificara en su contra.

El Tribunal de Siena (norte) absolvió tanto a Berlusconi como al pianista Danilo Mariani, acusado del mismo delito, tras poco más de una hora de deliberación, informaron medios italianos. Berlusconi se mostró "aliviado y satisfecho" al conocer la sentencia, según dijo uno de sus abogados, que previamente habían anunciado su intención de recusar a los magistrados del tribunal.

El juicio forma parte del proceso Ruby ter, que trata de esclarecer si el magnate sobornó a los testigos de otros procesos para que mintieran sobre lo que ocurría en sus fiestas. El caso lo lleva el Tribunal de Milán (norte) pero, debido a sus amplias competencias, se ha desglosado en diferentes ramas en Turín, Pescara, Treviso, Monza y Siena.

"Berlusconi, absuelto en Siena en el proceso Ruby ter por que el hecho no se ha probado. Quien le conoce no ha dudado nunca de su inocencia. Cuanto fango antes de llegar a la verdad", escribió su "mano derecha" y vicepresidente de la conservadora Forza Italia (FI), Antonio Tajani, en redes sociales.

En 2015 Berlusconi fue absuelto por el Tribunal Supremo italiano en el caso Ruby, apodo de la joven marroquí Karima el Mahroug, con quien el político mantuvo relaciones sexuales cuando ella era menor de edad.

Después, afrontó el juicio conocido como Ruby bis en el que fueron condenados en segundo grado algunos de sus colaboradores: el periodista Emilio Fede, el representante de artistas Lele Mora y la política y actriz Nicole Minetti, por inducción a la prostitución y proxenetismo.

El tres veces ex primer ministro, que superó la COVID-19 el año pasado y ha sido hospitalizado en diferentes ocasiones durante este año, no ha acudido a las vistas alegando problemas de salud, aunque este jueves viajó a Bruselas para participar en una reunión del Partido Popular Europeo.

El mes pasado, Berlusconi pidió al Tribunal de Milán que no se le sometiera a una evaluación psiquiátrica, como había reclamado la justicia, al considerarla perjudicial para su "honorabilidad" y "un prejuicio evidente" después de que su defensa asegurarse que necesitaba "descanso absoluto" para evitar que aumentasen sus problemas de salud.

La fiscalía había pedido la continuidad del juicio, alegando que la situación médica de Berlusconi se enmarca en la "enfermedad de la vejez" y no es "tal como para obligar a 50 personas a posponer" el juicio.

"Si no estuviera respaldado por un sinfín de médicos y abogados de altísima autoridad, estaría aquí", dijo en agosto la fiscal adjunta Tiziana Siciliano.

Berlusconi, con marcapasos desde 2006, arrastra problemas de salud desde hace tiempo pues ya estuvo ingresado algunos días en enero pasado en el hospital de Mónaco por problemas cardíacos.

El propietario de Mediaset también se contagió de coronavirus el pasado septiembre y fue ingresado con una neumonía bilateral en el San Raffaele, si bien fue dado de alta unos días después, aunque desde entonces ha pasado en repetidas ocasiones por el hospital.