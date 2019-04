La catedral de Notre Dame aguanta en pie tras el devastador incendio

La catedral de Notre Dame, icono de París y exponente máximo del arte gótico, sufrió el lunes un devastador incendio que ha sido extinguido a primera hora de este martes tras acabar con parte de su estructura y sumir a Francia en un estado cercano a la conmoción.

La intervención de unos 500 bomberos evitó que se redujera a cenizas una obra que desde hace ocho siglos se ha convertido en un símbolo de la ciudad y que el presidente francés, Emmanuel Macron, prometió reconstruir.

Los cañones de agua, que vistos desde la distancia parecían los arbotantes que sujetaban las paredes de la catedral, lograron imponerse al avance del fuego, aunque no evitaron que dos tercios de su cubierta, al igual que su célebre aguja -ambos añadidos al templo gótico en el siglo XIX-, quedaran totalmente destruidas.

"El fuego se ha extinguido en su totalidad", afirmó el portavoz de los bomberos, Gabriel Plus este martes antes de puntualizar que "pueden quedar focos residuales" y que un centenar de bomberos van a seguir trabajando todo el día para controlar la zona.

El ministro francés de Cultura, Franck Riester, ha dicho que el incendio "a priori no es criminal, y parece que el fuego partió del lugar donde están los andamios" que se habían levantado para restaurar la flecha que, por su parte, se hundió el lunes por la tarde.

Riester hizo un recuento rápido de algunos de los principales elementos de la catedral y señaló que el crucero y el transepto norte se han hundido, pero también que "las reliquias de Notre Dame se han salvado gracias al trabajo excepcional de los bomberos" y se encuentran a resguardo en el Ayuntamiento. Dentro de ese tesoro, las piezas más conocidas son la túnica de lino del rey San Luis, del siglo XIII y la corona de espinas de Cristo.

El principal rosetón en la cara norte "se ha podido preservar", según el titular de Cultura, pero se mostró más cauto sobre los otros dos, en espera de que se pueda verificar su estado. Reconoció que los vitrales han sufrido daños y no quiso adelantar su opinión sobre la situación de los grandes cuadros, que por su dimensión no pudieron ser evacuados.

Han quedado en pie las dos torres y la fachada íntegramente y, según los primeros elementos, el principal órgano -había tres- se ha salvado, aunque habrá que restaurarlo. El ministro puso el acento en que "hay una gran inquietud" por el impacto que haya podido causar, sobre todo en las vigas de madera, el agua utilizada para la extinción del fuego, por lo que no se sabe si se sostendrá toda la estructura que permanece en pie.

Con las primeras llamas, sonaron las campanas del templo, un clamor muy ligado a la historia de Francia, a sus eventos felices y a los dramas más tristes. El difícil acceso a la isla fluvial en la que está enclavada la catedral, rodeada por las aguas del Sena, dificultó la labor de los bomberos, que se centraron en evitar que el fuego dañara la estructura y provocara el derrumbe del monumento, en particular de la torre norte, la más afectada de las dos.

Tras un primer momento en el que las autoridades temieron lo peor, el secretario de Estado de Interior, Laurent Nuñez, lanzó un mensaje de esperanza y aseguró que, aunque conviene ser prudentes, todo hacía indicar que la estructura de la catedral se salvaría.

Francia entera tenía sus ojos clavados en la televisión, que en directo retransmitía como las llamas iban devorando un símbolo de su país. "Estoy triste al ver como arde una parte de todos nosotros", escribió el presidente, Emmanuel Macron, en su cuenta de Twitter. Lo hizo poco después de haber anulado una alocución televisada en la que iba a anunciar importantes medidas políticas para el país.

"La reconstruiremos", aseguró el presidente, al borde de las lágrimas, desde la explanada del templo, donde hizo un llamamiento a las donaciones para financiar las obras que devuelvan a Notre Dame el esplendor perdido.

Su preocupación era la de todo el país, al tiempo que afloraban los mensajes de apoyo y solidaridad de todos los rincones del planeta, síntoma del icono que se iba consumiendo a la vista, impotente. Entre ellos el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el de la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, que ofreció su ayuda para la futura reconstrucción de un templo que figura en su lista del Patrimonio Mundial desde 1991.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!