En directo, la última hora de la guerra en Oriente Medio | Trump advierte que tiene "munición ilimitada" para combatir a la "escoria demente" de Irán

La guerra en Oriente Próximo entra este viernes 13 de marzo en su decimocuarto día con nuevos episodios de expansión regional. En las últimas horas, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha informado de la muerte de un soldado francés en un ataque registrado el jueves contra una base en el norte de Iraq. Además, una milicia proiraní iraquí ha asegurado haber derribado un avión cisterna estadounidense; Washington niega que haya sido abatido por fuego enemigo, aunque sí reconoce un incidente aéreo y confirma que ha activado una operación de rescate.

En paralelo, Irán mantiene el tono de desafío. El nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, llamó el jueves a la venganza contra Estados Unidos e Israel y reiteró su voluntad de mantener la presión sobre los intereses de Washington en la región. Al mismo tiempo, Teherán ha ampliado su radio de acción sobre el Golfo y ataques atribuidos a Irán han causado dos muertos en Omán, dentro de una escalada que sigue tensionando el tráfico energético y la seguridad regional.

Israel, por su parte, ha vuelto a bombardear objetivos en el Líbano, con nuevos ataques sobre Beirut y otras zonas vinculadas a Hezbolá, lo que confirma que la guerra sigue desbordando el frente estrictamente iraní. El conflicto combina así la ofensiva sobre Irán con la prolongación de los ataques en Líbano e Iraq, mientras las potencias occidentales y regionales tratan de contener una extensión aún mayor de la guerra.