Israel da la Medalla de Honor a Trump y Egipto hace lo propio otorgándole el Collar del Nilo

El presidente de Israel, Isaac Herzog, entregará la Medalla de Honor Presidencial de Israel a su homólogo estadounidense, Donald Trump, "en reconocimiento a sus esfuerzos por el regreso de los rehenes", que se espera que tenga lugar en las próximas horas en el marco de la propuesta del inquilino de la Casa Blanca para el futuro de la Franja de Gaza.

"En los próximos meses, el presidente Isaac Herzog entregará al 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Medalla de Honor Presidencial de Israel, en reconocimiento a su papel en la consecución de un acuerdo histórico que impulsa la liberación de los rehenes y el fin de la guerra", reza el comunicado enviado por el portavoz de la Presidencia

Galardón egipcio

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, otorgará a su homólogo estadounidense, Donald Trump, el Gran Collar del Nilo, la máxima distinción oficial que el Estado egipcio concede a jefes de Estado, "por su distinguido esfuerzo por la paz", informó este lunes la Presidencia egipcia.

El mandatario egipcio "ha decidido otorgar el Collar del Nilo al presidente Donald Trump, en reconocimiento a sus distinguidas contribuciones en apoyo a los esfuerzos de paz, la desactivación de conflictos y, más recientemente, su papel fundamental para poner fin a la guerra en Gaza", dijo un comunicado de la oficina de prensa de Al Sisi.

La más alta distinción oficial del país de los faraones será entregada a Trump durante la Cumbre de Paz que ambos mandatarios copresidirán hoy en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, en el mar Rojo, para firmar el plan de paz del mandatario republicano para Gaza, con el que se pondrá fin a dos años de guerra en el enclave palestino.

A la cita asistirán más de treinta países, más de veinte de ellos representados por sus jefes de Estado o de Gobierno, entre ellos el emir de Catar y el presidente de Turquía, que mediaron junto con Trump y Al Sisi entre Israel y Hamás, así como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

El Collar del Nilo es una condecoración instituida en 1915 por el entonces rey Fuad I de Egipto, cuando el país norteafricano era aún un reino bajo protectorado británico, y fue reafirmada en su forma moderna tras la proclamación de la República en 1953.

Es la máxima distinción oficial que el Estado egipcio concede a jefes de Estado, monarcas y personalidades extranjeras de alto nivel que hayan prestado servicios eminentes a Egipto o contribuido a fortalecer las relaciones con el país, y también puede ser otorgado en raras ocasiones a figuras egipcias de extraordinario mérito nacional.