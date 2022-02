Estalla la guerra en Ucrania: Rusia lanza una operación militar con bombardeos en numerosas ciudades ucranianas

Rusia ha lanzado en la madrugada de este jueves una operación militar a gran escala contra Ucrania, según dijo, para defender a las personas "de abusos" y del genocidio" del Gobierno ucraniano, una acción que ha suscitado ya la condena internacional.

El gobierno ucraniano ha dicho que se defenderá ante esta agresión y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha prometido a Ucrania "ayuda internacional".

Estos son los acontecimientos más importantes:

Las regiones atacadas por Rusia

El Ejército ruso atacó nueve regiones ucranianas, en su mayoría infraestructuras militares, aeropuertos y aeródromos. "La geografía de los ataques es la siguiente: Ivano-Frankivsk, Jmelnitsky, Chernígov, Járkov, Kiev, Odesa, Nikolaev, Jerson, Kramatorsk y a lo largo de la línea de separación de fuerzas" en el Donbás, informó el Ejército en un comunicado.

De esos objetivos rusos, el único que se encuentra en el Donbás es la ciudad de Kramatorsk, considerada la base militar ucraniana en la región de Donetsk.

Además, Odessa es la base más importante de la flota ucraniana del mar Negro y Jerson es la región limítrofe con la península ucraniana de Crimea.

El presidente ruso, Vladímir "Putin ha prácticamente declarado la guerra a Ucrania. No había motivos para ello, las razones son falsas", apunta la nota oficial.

"En cuanto a los ataques: las Fuerzas Armadas rusas comenzaron a bombardear masivamente ciudades, principalmente infraestructura militar, aeropuertos y aeródromos", subraya.

Hubo "pequeñas ofensivas enemigas" en las regiones de Járkov, Chernihiv y Volyn, pero "fueron repelidas", añade.

Destaca también que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, impartió las correspondientes órdenes para contrarrestar los ataques rusos e impuso la ley marcial.

"Hoy Rusia comenzó la invasión de Ucrania. Putin declaró la guerra a Ucrania y a todo el mundo democrático. Quiere destruir mi Estado", dijo Zelenski en su última intervención por Facebook.

Zelenski destacó que el Ejército ucraniano ya resistió "el primer golpe" y está respondiendo "dignamente".

"Sabemos la fuerza de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Somos valientes. Somos invencibles. Somos ucranianos", dijo.

El Ejército ucraniano cuenta con un cuarto de millón de hombres, a lo que hay que sumar cientos de miles de reservistas, agrupaciones de voluntarios y paramilitares, y los miembros de las unidades de defensa territorial.

En cambio, en 2014, cuando estalló la guerra en el Donbás, Ucrania contaba sólo con 140.000 hombres y unos cuantos miles de reservistas.

Actualmente, el Ejército ruso cuenta con más de un millón de hombres y decenas de miles de tanques, blindados, además de miles de piezas de artillería, aviones y helicópteros, sin contar su arsenal nuclear e hipersónico.

Antes del ataque ruso, Kiev estimó en 150.000 los soldados rusos desplegados en la frontera ucraniana entre tropas de tierra, mar y aire.

Al anunciar el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, Putin aseguró que el actual Estado ucraniano incluye "zonas históricamente rusas".

Los hechos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el comienzo de una operación militar en este de Ucrania que justificó en la protección de las personas de los "abusos y del genocidio" que dijo que son objeto por parte del Gobierno ucraniano desde hace ocho años.

"Las repúblicas populares de Donbass se acercaron a Rusia con una solicitud de ayuda. En relación con esto (...) tomé la decisión de realizar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que son objeto de abusos, genocidio del régimen de Kiev durante ocho años, y para ello buscaremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania y llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra personas pacíficas, incluidos nacionales rusos", dijo Putin en un discurso televisado.

Putin señaló que Rusia no planea la ocupación de territorios ucranianos, pero apoya el derecho de los pueblos de Ucrania a la autodeterminación.

Militares de Bielorrusia han ayudado a Rusia durante unos ataques que "sufrió la frontera estatal ucraniana" esta madrugada, informó el Servicio de Fronteras de Ucrania.

Los ataques de tropas rusas "con ayuda de Bielorrusia" han tenido lugar con artillería, equipos pesados y armas de tiro, señala ese órgano en un comunicado publicado en Facebook.

Las Fuerzas Armadas de Rusia aseguraron haber neutralizado la defensa antiaérea de Ucrania y destruyeron la infraestructura de las bases aéreas de este país en el marco de la operación militar lanzada por Moscú.

"Los medios de defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido neutralizados. La infraestructura de las bases aéreas del Ejército ucraniano está fuera de servicio", señaló el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado citado por a agencia Interfax.

El Gobierno ucraniano asegura que Ucrania se defenderá de la invasión a gran escala que ha anunciado Rusia y que derrotará al enemigo.

"Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala en Ucrania. Las pacíficas ciudades ucranianas están bajo ataque. Esta es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin. El momento de actuar es ahora", escribió el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, en un tuit.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó esta madrugada de ataques rusos contra la infraestructura de las Fuerzas Armadas del país.

"Rusia ha lanzado ataques contra nuestra infraestructura militar y guardias fronterizos", dijo Zelenski en un vídeo publicado en su cuenta de Telegram. Zelenski activó la ley marcial en todo el país tras el comienzo de la operación militar de Rusia.

Rusia justificó en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, su decisión de intervenir en Ucrania por las supuestas "provocaciones" de Kiev y la situación de la población del Donbás, y subrayó que no busca una "ocupación" del país vecino.

El embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, recalcó que el objetivo de esta "operación especial" es "proteger a las personas que desde hace ocho años llevan sufriendo un genocidio por parte del régimen de Kiev" y "desmilitarizar" Ucrania.

Las autoridades ucranianas recomendaron a su población evacuar el territorio del Donbás ante el ataque masivo ruso y la operación militar lanzada por las milicias separatistas."Recomendamos a los habitantes de la región de Lugansk que abandonen inmediatamente la región", dijo Serguéi Gaidái, jefe de la administración regional de Lugansk, en su página de Facebook.

Rusia asegura que no ataca ciudades ucranianas

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas del país no están atacando ciudades ucranianas en el curso la "operación militar especial" lanzada por el presidente Vladímir Putin."Las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan ciudades de Ucrania. No hay ninguna amenaza a la población pacífica", señalo Defensa en un comunicado.Los militares rusos indicaron que se emplean armas de alta precisión contra infraestructuras militares, baterías antiaéreas y bases aéreas ucranianas."Según datos de inteligencia, las unidades y militares de las fuerzas armadas ucranianas abandonan masivamente sus posiciones indicó Defensa, que recalcó que los lugares donde las fuerzas ucranianas han depuesto las armas no son sometidos a ataques.Agregó que las declaraciones de la parte ucranianas sobre las pérdidas de aviones y blindados por el ejército ruso son una "completa mentira".

Los muertos en Ucrania

Al menos 40 soldados ucranianos han muerto en los ataques perpetrados por el Ejército ruso contra aeródromos y bases militares en territorio de este país, según informó la Presidencia de Ucrania. "Sé que ahora hay más de 40 muertos y varias decenas de heridos", informó en rueda de prensa Alexéi Arestóvich, asesor presidencial, quien admitió que la mayoría de bajas ocurrieron durante los bombardeos aéreos de esta mañana.

El Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad Informativa de Ucrania aseguró que el Ejército de este país recuperó la ciudad de Shchastia en la región de Lugansk, y aniquiló 50 efectivos rusos. "Shchastia fue recuperada tras el ataque del agresor ruso. Durante el intento de ataque el equipamiento enemigo fue destruido y unos 50 enemigos murieron. ¡Shchastia está en nuestro poder!", anunció la entidad en su cuenta de Facebook.

El espacio aéreo

Ucrania ordenó el cierre de su espacio aéreo tras el inicio de la operación militar lanzada por Rusia en el país. "Debido al alto riesgo de seguridad de la aviación para la aeronáutica civil se decreta (...) el cierre del espacio aéreo de Ucrania para vuelos civiles", informó en un comunicado la Empresa Estatal de Servicios de Tránsito Aéreo de Ucrania.

Rusia cierra el espacio aéreo a las aeronaves civiles desde el jueves en su frontera occidental con Ucrania y Bielorrusia, según un aviso emitido por las autoridades de aviación rusas.

Esta decisión se tomó debido a la gran amenaza para la seguridad de vuelo de las aeronaves civiles después de que Rusia lanzara su operación militar a gran escala en Ucrania. Según la agencia oficial TASS, la zona aérea de Rostov estará cerrada hasta el 2 de marzo.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) informó este jueves de que clasifica a Ucrania como zona de conflicto activo, ya que su espacio aéreo e infraestructuras se ven afectados por hostilidades que suponen un riesgo para la seguridad de la aviación civil.

En un comunicado remitido por la organización, con sede en Alemania, la EASA indicó a las aerolíneas que Ucrania es ahora zona de conflicto activo y que existe un riesgo "de que los aviones civiles sean blanco deliberado o sean identificados erróneamente".

Bielorrusia dice que no está participando en el conflicto

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy que las tropas de su país no participan en la "operación militar especial" lanzada por Rusia en Ucrania.

"Hoy leí: 'Sobre las 05.00 de la mañana la frontera de Ucrania en sector de Rusia y Bielorrusia fue atacada por tropas rusas, apoyadas por Bielorrusia'. ¡Canallas! Nuestras tropas no tienen ninguna participación en esta operación", dijo el mandatario en una reunión con militares, citado por la agencia oficial BELTA.

La huida de Ucrania

La capital de Ucrania, Kiev, vive momentos de tensión con las carreteras abarrotadas de coches en busca de una marcha de la ciudad. Colas en gasolineras, tiendas y cajeros para hacer acopio de comida, víveres, efectivo y gasolina para la huida.

Por otro lado, "Varios centenares" de ciudadanos ucranianos cruzaron en las primeras horas del jueves la frontera que separa a su país de Rumanía para buscar refugio en casas de amigos y familiares ante la invasión militar a gran escala activada por Rusia, informaron las autoridades rumanas.

"Los primeros datos de la Policía de Frontera muestran un incremento de varios centenares de personas, aunque muchas de ellas tiene la nacionalidad rumana, familiares o amigos e incluso sus propias viviendas en Suceava", dijo el prefecto de esta provincia rumana fronteriza con Ucrania en declaraciones a G4Media.

Rumanía comparte con Ucrania una frontera de más de 600 kilómetros. Los contactos entre quienes viven a ambos lados de la frontera son fluidos en las regiones limítrofes. Según el último censo oficial, en Rumanía vive una minoría ucraniana de más de 50.000 personas.

Según algunos cálculos, la minoría rumana de Ucrania asciende a unas 400.000 personas.

El ministro de Defensa de Rumanía, Vasile Dincu, declaró esta semana a los medios que su Gobierno está preparado para acoger a más de medio millón de refugiados de Ucrania.

Las reacciones internacionales

La mayoría de gobiernos y líderes mundiales, con algunas excepciones, condenaron el ataque ordenado este jueves por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, contra Ucrania, que amenaza la estabilidad y la seguridad en Europa.

- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Putin de lanzar un ataque "no provocado e injustificado" contra Ucrania y de apostar por una "guerra premeditada" que provocará una "catastrófica pérdida de vidas y sufrimiento". "Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque traerá", subrayó.

- China pidió "a todas las partes implicadas que mantengan la calma para evitar que la situación se salga de control", según indicó la portavoz de Exteriores Hua Chunying en rueda de prensa.

- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, condenó el "ataque bárbaro" de Rusia, anunció nuevas sanciones europeas contra "sectores estratégicos" de ese país, incluido el bloqueo de sus bancos al mercado europeo, y advirtió a Moscú de que la Unión Europea no permitirá que "derribe la arquitectura de seguridad" en el continente.

- Para el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, estas "son las horas más oscuras para Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial", ya que "una potencia nuclear importante ha atacado un país vecino y está amenazando con represalias a cualquier otro estado que pueda acudir a su rescate".

- El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a Rusia que suspenda "inmediatamente" sus operaciones militares en Ucrania, que calificó de "guerra". "Francia condena firmemente la decisión de Rusia de hacer la guerra a Ucrania. Rusia debe poner inmediatamente a sus operaciones militares", afirmó.

- El canciller alemán, Olaf Scholz, condenó el ataque, que calificó de "ruptura flagrante del derecho internacional" que "no puede ser justificada bajo ningún concepto", al tiempo que su gobierno ofreció "apoyo masivo", tanto a Polonia como a otros países vecinos europeos, en la acogida del previsible flujo que se derivará de la acción militar rusa.

- El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que "Occidente no se quedará a la espera" mientras Rusia ataca Ucrania, en una conversación con el presidente de este país, Volovímir Zelenski, tras el inicio de la ofensiva rusa.

- También el primer ministro italiano, Mario Draghi, condenó el ataque y lo tachó de "injustificado e injustificable". "Italia está cerca del pueblo y las instituciones ucranianas en este momento dramático", añadió Draghi.

- Austria condenó de forma enérgica el ataque y demandó que Moscú detenga de forma inmediata estas hostilidades contra Ucrania que "nuevamente suponen una violación flagrante de su integridad territorial y soberanía", indicó el canciller austríaco, el conservador, Karl Nehammer.

- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este jueves la agresión rusa y expresó la solidaridad de España "con el Gobierno y el pueblo ucraniano". "Permanezco en estrecho contacto con nuestros socios y aliados de la Unión Europea y @NATO para coordinar nuestra respuesta", agrega.

- El presidente polaco, Andrzej Duda, condenó el ataque ruso y pidió una "respuesta conjunta" de la OTAN, además de convocar una reunión del Consejo Nacional de Seguridad.

- El ministro neerlandés de Exteriores, Wopke Hoekstra, advirtió este jueves, en una “fuerte condena” a la ofensiva rusa a Ucrania, que Moscú “pagará un alto precio” por lo que calificó de un “acto de guerra” contra Kiev.

- La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, se mostró "consternada" por la "agresión rusa contra Ucrania" y aseguró que se está repitiendo "el mismo guion que llevó a la ocupación del 20 % del territorio" georgiano, cuando Moscú reconoció en 2008 la independencia de las secesionistas Abjasia y Osetia del Sur, paso que llevó a la ruptura de relaciones entre Georgia y Rusia.

- El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, condenó el ataque militar lanzado por Rusia contra Ucrania, y abogó por que la comunidad internacional tome represalias contra el Kremlin.

- El Gobierno de Hungría afirmó hoy que "la guerra es el peor escenario posible" y mostró su apoyo a la soberanía de Ucrania, aunque sin condenar explícitamente el ataque lanzado hoy por Rusia contra ese país.

- El ministro búlgaro de Defensa, Stefan Yanev, respaldó hoy la tesis rusa de que su ataque a Ucrania es sólo una "operación militar" y que hay que evitar frivolizar y "exagerar" al usar la palabra "guerra", aunque posteriormente el presidente Rumen Revev calificó de "inaceptable" y de "desafío a la seguridad europea" el ataque.

- Los gobiernos de Letonia, Lituania y Estonia apelaron hoy al artículo 4 de la OTAN, que prevé consultas inmediatas entre los aliados, al tiempo que alertaron contra la "previsible" campaña de desinformación y ciberataques rusos. "Tenemos que estar preparados ante una impredecible ola migratoria, ciberataques y campaña de desinformación por parte rusa", dijeron.

- El primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, condenó enérgicamente hoy la invasión rusa, responsabilizó exclusivamente a Moscú de la agresión y la llamó a detener su ataque.

- El presidente finlandés, Sauli Niinistö, manifestó hoy su "conmoción" y "más severa condena" ante el ataque ruso, país al que expresó su "absoluta solidaridad".

- El primer ministro australiano, Scott Morrison, condenó este la "brutal invasión" y anunció la segunda ronda de sanciones contra individuos e instituciones rusas vinculadas a este ataque. "Rusia ha elegido una guerra", dijo Morrison.

- La India afirmó este jueves estar "observando de cerca la situación" en Ucrania, evitando condenar la acción de un aliado estratégico en materia de defensa y de equipamiento militar y anunció que el foco de atención del país asiático es garantizar la seguridad de sus nación.

- El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, condenó la "invasión" rusa de Ucrania, acusó a Moscú de "usar la fuerza" para cambiar el orden establecido y anunció que su Gobierno responderá a esta acción con "medidas coordinadas" con la comunidad internacional.

- "El uso de las fuerzas armadas causante de bajas humanas no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Deben garantizarse la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania", dijo el presidente surcoreano, Moon Jae-in.

- El Gobierno de Nueva Zelanda condenó el ataque "injustificado" de Rusia e indicó que habla con otros países para emitir una "respuesta conjunta". "Nueva Zelanda condena inequívocamente este ataque no provocado e injustificado de Rusia contra Ucrania", apuntó la ministra neozelandesa de Exteriores, Nanaia Mahuta.

- El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Zani, pidió a todas las partes que ejerzan moderación y resuelvan la disputa a través del diálogo constructivo y métodos diplomáticos, así como la solución de disputas internacionales por medios pacíficos, y que no tomen ninguna medida que conduzca a una mayor escalada".