Se estrella un coche con pintadas contra la valla de la Cancillería de Alemania

Un automóvil se ha estrellado este miércoles contra las vallas de seguridad de la sede de la Cancillería alemana, en lo que parece un acto de protesta a tenor de las pintadas plasmadas en el vehículo, contrarias a la globalización, según ha informado el canal de televisión NTV.

El vehículo iba conducido por un hombre, que fue de inmediato detenido por los servicios de seguridad, mientras se investigan sus motivaciones, informaron fuentes policiales en su cuenta en twitter.

El suceso ha ocurrido pocas horas antes de la reunión prevista para este miércoles en ese lugar entre la canciller, Angela Merkel, y los líderes regionales, en la que se espera se prolonguen las restricciones por la pandemia.

#BREAKING: Car seen crashing into gate of Merkel's Chancellery in Berlin pic.twitter.com/XXBKvhvIVK