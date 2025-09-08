El Gobierno llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv tras las medidas contra Díaz y Rego

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado este lunes a consultas a la embajadora en Tel Aviv "ante las calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas contra dos miembros del Gobierno", la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Sira Rego, han informado a EFE fuentes del Ministerio.

La prohibición de entrada a Israel de Yolanda Díaz y Sira Rego ha sido anunciada por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, poco después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informara de un paquete de nueve medidas para tratar de frenar el "genocidio" en Gaza.

Tras conocer esas medidas, que incluyen la aprobación de un real decreto ley para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel, tanto la propia Yolanda Díaz como IU, el partido al que pertenece Sira Rego, han celebrado la decisión del Gobierno, aunque han pedido ir más allá con otras iniciativas, entre ellas la retirada de la embajadora española de Tel Aviv.

Antes de la llamada a consultas a la embajadora en Tel Aviv, el Gobierno ya había calificado de "inaceptable" la prohibición de entrada a Israel de la vicepresidenta segunda y la ministra de Juventud y había rechazado "tajantemente" las "falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo" del Ejecutivo israelí hacia España.

"El Gobierno de España rechaza tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo por parte del Gobierno israelí hacia España y los españoles, así como la inaceptable prohibición de entrada a Israel a dos miembros del Gobierno de España", ha afirmado el Gobierno.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, en un comunicado oficial, ha asegurado que el Gobierno "no se dejará amedrentar" a la hora de defender la paz y ha hecho hincapié en que las medidas anunciadas por Sánchez "responden al sentir mayoritario de la sociedad española y se adoptan en el marco de su soberanía y en coherencia con su defensa de la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional".