La ayuda humanitaria sigue sin llegar a Gaza: se espera para este sábado

La entrada de ayuda humanitaria para la población en la Franja de Gaza podría concretarse en las próximas horas, probablemente este sábado, aseguró el portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU, Jens Laerke. En principio, estaba previsto que la entrada de camiones comenzará este viernes.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el coordinador humanitario de la organización, Martin Griffith, negocian con el Gobierno de Egipto cómo se producirá la apertura del paso de Rafah, entre este país y Gaza, el único acceso al territorio palestino que no está bajo control militar de Israel. Guterres afirmó desde el cruce fronterizo que la entrada de ayuda a la zona es "absolutamente esencial" y que esta "operación humanitaria no es normal", sino una "urgente" para rescatar personas "en un estado de guerra".

"Se mantienen negociaciones intensas y avanzadas con todas las partes implicadas para garantizar que la operación de ayuda a Gaza se inicie lo antes posible y en las condiciones adecuadas", añadió el portavoz Jens Laerke en una rueda de prensa en Ginebra.

"Nos alientan las informaciones de que las distintas partes están a punto de llegar a un acuerdo sobre las modalidades y de que la primera entrega está prevista para el próximo día" agregó.

El portavoz sostuvo que la esperanza es que se pueda comenzar la entrega de ayuda en el sur de Gaza lo antes posible, de forma segura, protegida y continuada, de modo que la operación humanitaria pueda ampliarse rápidamente.

Las necesidades de los civiles son prácticamente cuestión de vida o muerte: alimentos, agua, suministros médicos y combustible para que los generadores que alimentan con un mínimo de electricidad a los hospitales sigan en marcha.

"El combustible representa la supervivencia. Después de 9 días de apagón total, todo lo que funciona es gracias a generadores", comentó Laerke.

En los últimos días, varias agencias de Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos o la Organización Mundial de la Salud, además de la Cruz Roja Internacional y las sociedades de socorro de la Media Luna Roja de varios países de la región han amasado la ayuda más vital del lado egipcio del cruce de Rafah, a la espera de su apertura.

Egipto ha indicado que no se había decidido a abrirlo en vista de la inseguridad, en particular por los bombardeos israelíes en la zona, donde se encuentran decenas de miles de gazatíes desplazados desde el norte del enclave por orden de Israel.

"Necesitamos que haya un mecanismo para acceder al sur de Gaza, pero mantenemos por supuesto nuestra invocación a un alto el fuego para poder acudir en ayuda de todas las personas que lo necesitan, independiente de donde se encuentren (dentro del enclave)", comentó el portavoz.

No está claro cuál sería el alcance del acuerdo de acceso humanitario. Si sería temporal o no, si incluiría a personal humanitario y médico, o si se permitirían a la vez evacuaciones desde Gaza, en particular de carácter médico y de los extranjeros que están esperando salir.