Las imágenes de la reunión de Trump con Putin en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, con un efectista despliegue de F-35, F-22 y el sobrevuelo del bombardeo estratégico avanzado B-2, una demostración de fuerza que no pasó desapercibida.

Los dos dirigentes se han reunido en Alaska para intentar acordar un alto el fuego definitivo en Ucrania.