Israel ve en las medidas de Sánchez un intento de tapar la corrupción y adopta sanciones contra Díaz y Rego

El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido de forma inmediata al paquete de medidas para frenar el "genocidio" en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando que es un intento por "distraer la atención" de los escándalos de corrupción y anunciando sanciones contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y contra la ministra de Juventud, Sira Rego, a las que ha prohibido entrar en el país.

El encargado de dar la respuesta ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, mediante un largo mensaje publicado en redes sociales en el que acusa al Gobierno español de liderar "una línea hostil" contra Israel "con una retórica desenfrenada y llena de odio".

Las medidas anunciadas, entre las que figura el embargo en la compra y venta de armas a Israel, no es más, según el ministro israelí no son más que "un intento evidente del corrupto Gobierno de Sánchez de distraer la atención de los graves escándalos de corrupción".

Además, afea al Ejecutivo español un "activismo obsesivo" contra Israel dados sus vínculos con "Gobiernos tiránicos y siniestros" como los de Irán o la Venezuela de Nicolás Maduro y su "sorprendente falta de conciencia histórica de los crímenes de España contra el pueblo judío".

En concreto, Saar cita los crímenes de la Inquisición, las conversiones forzosas y la expulsión que se produjo en 1492, que considera como una "completa limpieza étnica de los judíos a finales del siglo XV".

Tras recordar que España fue el último país de Europa occidental en establecer relaciones diplomáticas con Israel, en 1986, Saar ha considerado que el Ejecutivo de Sánchez está dañando de forma deliberada las relaciones que se han ido construyendo durante las últimas décadas tanto con gobiernos socialistas como conservadores.

"No todas las críticas a la política israelí son antisemitismo. Sin embargo, cuando se caracteriza por la demonización, la deslegitimación y un doble rasero, es antisemitismo", ha recalcado.

Así las cosas, ha anunciado la imposición de sanciones tanto contra Díaz como contra Rego, al considerar que han cruzado "cualquier línea roja", con el aval de Netanyahu y junto con el viceministro del Interior, Yariv Levin. En concreto, a ambas se les prohíbe entrar en Israel, además de vetarse cualquier contacto gubernamental con ellas.

Según Saar, es "evidente" que como líder de Sumar, Díaz "se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y le está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita". El ministro ha repasado en su mensaje algunas de las declaraciones realizadas por ambas en los dos últimos años criticando y cargando contra Israel.

Por último, el jefe de la diplomacia israelí ha dejado claro que podría haber decisiones adicionales contra España y ha adelantado que "informará a sus aliados sobre la conducta hostil del Gobierno español y el carácter antisemita y violento de las declaraciones de sus ministros".

"Es importante que los aliados de Israel en todo el mundo comprendan la naturaleza peligrosa del actual Gobierno en España", ha remachado.