El Kremlin acusa a los europeos de "socavar" los esfuerzos de Trump rehaciendo su plan de paz

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó este martes a los países europeos de intentar "socavar" los esfuerzos diplomáticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al rehacer su plan de paz para Ucrania.

"Ellos quieren socavar los esfuerzos de Donald Trump, quieren rehacer el plan a su manera", dijo Lavrov en rueda de prensa, en la que admitió, de todas formas, que algunos de los puntos del plan original "exigen aclaración".

El ministro acusó a los europeos de hacer todo el "ruido" posible en los medios de comunicación para modificar el plan de 28 puntos, que contemplaba muchas de las demandas de Moscú.

"Los puntos clave del plan de Trump se basan en los entendimientos alcanzados en Anchorage (...) Y esos principios figuran a grandes rasgos en el plan, lo que nosotros saludamos", dijo, en alusión a la cumbre ruso-estadounidense de agosto pasado en Alaska.

Lavrov expresó su confianza en que Washington proporcione a Moscú la versión "que ellos consideren preliminar desde el punto de vista del final del consenso de ese texto con europeos y ucranianos".

"Esperemos que eso ocurra en breve", comentó, aunque añadió que Moscú "no apura a los colegas estadounidenses".

Eso sí, advirtió que "si se excluye el espíritu y la letra de Anchorage respecto a los entendimientos clave que fijamos, por supuesto, eso será totalmente otra situación".

"Esperamos mucho desde Anchorage (...). Es bueno que, finalmente, hayan presentado su iniciativa, el plan Trump (...) Desconocemos hasta qué punto defenderán esta postura y contrarrestarán los intentos de desviarlos del camino correcto", afirmó.

El jefe de la diplomacia rusa apreció los esfuerzos de Estados Unidos, "el único país del mundo occidental que, a diferencia de Londres, Bruselas, París y Berlín, muestra iniciativa a la hora de encontrar una vía para el arreglo".

El asesor internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, rechazó el lunes las modificaciones introducidas por los países europeos al plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos.

"En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo, que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene", aseveró.

Al mismo tiempo, respaldó el plan original, ya que -adujo- "muchas, yo diría que no todas, pero muchas de las cláusulas de ese plan nos parecen totalmente aceptables".

El plan que Washington presentó a Moscú rechazaba categóricamente el ingreso de Ucrania en la OTAN, mientras la nueva versión deja espacio a una decisión consensuada de los países miembros de la Alianza Atlántica.

Además, obligaba a Ucrania a abandonar todo el Donbás, cuando sus tropas aún controlan en torno al 20% del territorio de la región de Donetsk.