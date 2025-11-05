Alerta naranja en Jerez
Horas con más lluvia y viento
Birmania celebra el Festival de las Luces
Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE

Luces, fuego y devoción: así vive Birmania su espectacular Festival de las Luces

Las imágenes del festival Tazaungdaing, también conocido como el Festival de las Luces, se celebra el día de luna llena de Tazaungmone

Las fotos de la inauguración del Gran Museo Egipcio

05 de noviembre 2025 - 07:42

El festival Tazaungdaing, también conocido como el Festival de las Luces, se celebra el día de luna llena de Tazaungmone, en el octavo mes del calendario tradicional birmano, y marca el final de la temporada de lluvias. La gente de Myanmar celebra el festival haciendo donaciones a los monjes.

Birmania celebra el Festival de las Luces
1/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
2/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
3/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
4/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
5/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
6/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
7/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
8/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
9/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
10/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
11/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
12/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
13/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
14/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
15/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
16/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
17/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
18/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE
Birmania celebra el Festival de las Luces
19/19 Birmania celebra el Festival de las Luces / EFE

También te puede interesar

Lo último

stats