Luces, fuego y devoción: así vive Birmania su espectacular Festival de las Luces

El festival Tazaungdaing, también conocido como el Festival de las Luces, se celebra el día de luna llena de Tazaungmone, en el octavo mes del calendario tradicional birmano, y marca el final de la temporada de lluvias. La gente de Myanmar celebra el festival haciendo donaciones a los monjes.
