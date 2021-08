El mayor general Chris Donahue, último soldado de EEUU en salir de Afganistán

El mayor general Chris Donahue, comandante de la 82 División Aerotransportada del Ejército de EEUU, se convirtió en el último soldado estadounidense en abandonar Afganistán, reveló este lunes el Departamento de Defensa.

El Pentágono publicó en su cuenta de Twitter una fotografía del militar poco antes de abordar un C-17, el avión militar que despegó del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul este lunes a las 15.29 horas de la costa este de EEUU (19.29 GMT) y con el que Estados Unidos puso fin a la guerra más larga de su historia.

La 82 División Aerotransportada tiene sede en Fort Bragg (Carolina del Norte) y es parte del XVIII Cuerpo Aerotransportado del Ejército.

Esta división de paracaidistas, según su página web, ha combatido en la primera y segunda guerra mundial, así como en la Guerra del Golfo (1990-1991).

También hizo estuvo durante la invasión de Estados Unidos a Panamá (del 20 de diciembre de 1989 al 3 de enero 1990) y en la guerra en Irak (2003-2011), entre otras.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a