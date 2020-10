Y el debate entre Pence y Harris lo ganó... una mosca

Ni Mike Pence ni Kamala Harris... La gran protagonista del debate entre los candidatos a la vicepresidencia de EEUU fue una mosca. En insecto fue un invitado no deseado en el cara a cara, pero se hizo viral tras revolotear y posarse en el pelo del candidato republicano.

Apenas dos minutos y tres segundos, según contabilizó el diario The New York Times, bastaron para que la imagen de la mosca sobre el cabello blanco de Pence desatara una avalancha de comentarios y memes en Twitter, muchos de ellos bajo la etiqueta #pencefly

Fotografías desde todos los ángulos del insecto se difundieron en la popular red social y hasta el aspirante demócrata a la Casa Blanca, el ex vicepresidente Joe Biden, se sumó a la ola al publicar una imagen suya con un matamoscas en la mano.

"Contribuye con 5 dólares para ayudar a que esta campaña vuele", escribió el demócrata, cuyo equipo aprovechó el momento para publicar un tuit con la imagen de un matamoscas y la leyenda: "ahuyenta moscas y mentiras".

El ingenio de los seguidores del cara a cara electoral no se quedó atrás y uno de los usuarios de Twitter publicó, en inglés y en español: "¡¡¡Y la ganadora del debate vicepresidencial es... la mosca!!!".

Mientras, unos explican que la mosca se le posó porque está podrido.

Otro de los usuarios, ha llegado a preguntar "cuál de estos invertebrados tiene cerebro". En un montaje, muestra la mosca con una pancarta como prueba.

Can you guess which one of these invertebrates has a brain?Hint: It’s the one with wings.What’s that you say? You want proof?Look at the closeup.#pencefly #BidenHarris2020 pic.twitter.com/YeTxM5618F