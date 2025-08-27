Al menos tres muertos y una veintena de heridos en un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis.

Al menos tres personas han muerto y una veintena han resultado heridas en un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis (EEUU). El departamento de Policía de la ciudad de Mineápolis (EEUU) ha informado de un incidente armado con "múltiples víctima. El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a ABC.

El tiroteo ocurrió durante la entrada matutina de niños a la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, según el citado medio.

El tirador fue neutralizado por la Policía y "no hay amenaza activa para la comunidad", indicaron las autoridades municipales.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que está "orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", escribió en su cuenta de X.

Diversos medios locales hablan de la posibilidad de que entre tres a veinte personas pudieron haber resultado heridas durante el tiroteo que, al parecer, ocurrió dentro de la escuela.

Minutos después del incidente, el presidente, Donald Trump, dijo haber sido informado de lo ocurrido y aseguró que el FBI "respondió rapidamente y está presente en el lugar".

"Por favor, acompañenme a rezar por todos los involucrados", añadió el mandatario.

Las autoridades locales aconsejaron a las familias de los niños que se dirigieran a una zona de reunificación dentro del recinto escolar.