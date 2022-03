Una periodista rusa irrumpe en pleno informativo con un cartel contra la guerra en Ucrania

Marina Ovsyannikova, editora de una de las cadenas de televisión de referencia en Rusia, irrumpió el lunes por la noche en pleno informativo con un cartel contra la guerra, "No a la guerra. Parad la guerra. No creáis la propaganda. Te están mintiendo", podía leerse en el cartel que mostraba la periodista, quien no ha podido ser amordazada por la fuerte censura del Kremlin.

Este acto de valentía puede ser sancionado con penas de prisión, basándose en la "ley contra la desinformación" aprobada por el propio Vladímir Putin. La periodista, de padre ucraniano, ha grabado previamente un mensaje para su Instagram en el que afirmaba "avergonzarse" de haber hecho en ocasiones propaganda del líder ruso.

La presentadora del informativo alzaba el tono de voz y los realizadores daban paso a un vídeo sobre un hospital, por lo que el momento apenas duró unos segundos. Bremya (Tiempo) es un programa de Pervyi Kanal que lleva en antena desde 1968 en la primera televisión del país. Los medios rusos se hacían eco de este acto, aunque el cartel aparecía difuminado. Al poco tiempo la noticia desaparecía de las portadas de prensa nacionales.

Tras la irrupción, Ovsyannikova fue trasladada a dependencias policiales, según confirmaron el diario Kommersant y OVD-Info. Este último medio, especializado en detenciones y protestas contra el Kremlin, ofreció asistencia legal a la periodista. La reforma acometida del Kremlin contempla como delito "desacreditar a las fuerzas armadas rusas", lo que puede suponer penas de hasta tres años de prisión, o 15 si se pone en riesgo al Ejército.

Iván Zhdanov, disidente ruso y colaborador del opositor ruso Alexéi Navalni, quien actualmente se encuentra en prisión, ha declarado en su cuenta de Twitter que Ovsyannikova está siendo investigada y que puede enfrentarse "de cinco y diez años (de prisión). Si realmente hacen eso, entonces el acto heroico de Marina pasará a la historia", comentaba.