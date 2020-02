La Policía belga dispara en Gante a una persona que portaba un cuchillo

La Policía belga descartó que fuese un atentado terrorista el incidente ocurrido este domingo en la ciudad de Gante, cuando una persona resultó herida leve tras ser alcanzada por los disparos de los agentes tras esgrimir un cuchillo contra algunos viandantes.

"No existe ninguna indicación de que el incidente sea de naturaleza terrorista", indicó esta noche la Fiscalía de Flandes Oriental, que no ha facilitado ninguna información más sobre la investigación judicial que se lleva a cabo. La Policía ha señalado que la autora del incidente es una mujer, que resultó herida leve, y no un hombre, como inicialmente se informó.

La Policía no ha determinado si se hirió a algún viandante, aunque la cadena de televisión francófona RTBF apunta a que resultaron lesionadas dos personas, una de ellas en el vientre.

El suceso provocó el cierre de la zona de Bevrijdinsgslann de la ciudad de Gante, al norte de Bélgica, y la Policía y la Fiscalía de Flandes Oriental han iniciado una investigación para determinar lo ocurrido. La Policía ha iniciado dos investigaciones, una sobre la autoría de los hechos y otra sobre la actuación policial en este incidente.

Este hecho se produce después de que un hombre fuese abatido por la Policía británica tras apuñalar a varias personas en Londres.