El ex presidente peruano Alejandro Toledo se entrega a la Justicia en EEUU

El ex presidente de Perú Alejandro Toledo, reclamado por la justicia de su país desde finales de 2017, se entregó este viernes a la Corte de San José, en California, para ser extraditado a Perú.

El ex presidente llegó al tribunal a la hora prevista, las 9H00 hora local, y evitó entrar por la puerta principal para no encontrarse con los medios de comunicación, según contó a EFE una fuente de su entorno. El lugar y la hora eran de conocimiento público, pero ante la corte no hubo curiosos ni compatriotas para tratar de presenciar su entrega.

"Ya está arriba", dijo la fuente a EFE, que añadió que la mujer del ex presidente, Eliane Karp, también había subido. Esa persona señaló que el ex mandatario y su esposa apenas habían dormido "dos horas y media recordando momentos".

Extradición a Perú

En una entrevista concedida en exclusiva a EFE la víspera de su citación judicial, Toledo exigió a la justicia de su país que no permita su "muerte en prisión". El ex presidente estaba obligado a entregarse a las autoridades este viernes por la mañana en el edificio Robert F. Peckham, sede del Tribunal del Distrito Norte de California, en la ciudad de San José.

El ex mandatario había manifestado horas antes de su entrega que desconocía el tiempo que permanecerá recluido en EEUU y "quiénes vendrán desde Perú" para ejecutar la extradición que, según su equipo legal, debe pasar a manos de la Interpol próximamente.

Toledo está imputado en su país por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias en relación con el escándalo Odebrecht que, a su vez, forma parte del conocido Caso Lava Jato y que salpicó a diferentes dirigentes latinoamericanos.