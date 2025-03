Rubio insta a Zelenski a disculparse y dice que "quizás no quiere un acuerdo de paz"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a disculparse por su choque con el líder estadounidense, Donald Trump, y dijo que "quizás no quiere un acuerdo de paz" para su país.

"Debería disculparse por hacernos perder el tiempo por una reunión que terminó de la manera que lo hizo", dijo Rubio en una entrevista con la CNN, en la que definió el encuentro como un "fiasco" para Zelenski y dijo que el líder ucraniano no tenía "ninguna necesidad de volverse antagónico".

En la entrevista, Rubio también puso en duda que Zelenski quiera alcanzar un acuerdo de paz con Rusia, país con el que lleva más de tres años en guerra. "Empiezas a pensar que quizás Zelenski no quiere un acuerdo de paz. Dice que quiere, pero quizás no quiere", dijo Rubio, que criticó que el líder ucraniano adopte posturas maximalistas en público y "agresivamente", en lugar de abordarlas en una mesa de negociación.

Zelenski ha descartado ya que se vaya a disculpar por el choque de este viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca. "No estoy seguro de que hayamos hecho algo malo", dijo Zelenski en una entrevista con Fox News, en la que aseguró que simplemente estaba siendo "honesto" y solo lamentó que la discusión se produjera con los medios de comunicación presentes.

Preguntado por si sentía que su enfrentamiento con Trump había ayudado o perjudicado al pueblo ucraniano, Zelenski aseguró que "esto no es bueno para ninguna de las dos partes".

"Pero, no puedo cambiar nuestra actitud ucraniana hacia Rusia. Y no quiero que nos maten por ello. Es muy, muy claro que los estadounidenses son nuestros mejores amigos, los europeos son nuestros mejores amigos, y Putin y Rusia son nuestros enemigos. Y eso no significa que queramos esto, solo queremos reconocer la situación real", afirmó.

"Creo que, quizás, a veces, hay algunas cosas que debemos discutir lejos de los medios, con todo el respeto a la democracia y a una prensa libre", afirmó el mandatario.

Zelenski también aprovechó la entrevista para agradecer al pueblo estadounidense, al Congreso y al Gobierno su apoyo durante los tres años de guerra, después de que Vance y Trump le acusaran en el Despacho Oval de ser "desagradecido".

También dijo que no piensa renunciar a su cargo, después de que uno de sus mayores aliados entre los republicanos, el senador Lindsey Graham, pidiera su cabeza para poder reencauzar las relaciones de Estados Unidos con Ucrania.

Zelenski se fue sin firmar un acuerdo sobre minerales raros que Trump había exigido para mantener su apoyo a Kiev.

De hecho, según The Washington Post, Trump ya sopesa suspender los envíos de equipamiento militar con radares, vehículos, municiones y misiles a Ucrania tras la desastrosa visita de Zelenski.