Rusia escala sus ataques con un récord de más de 800 drones que alcanzan la sede del Gobierno en Kiev

La imagen revela el humo saliendo de la sede del Gobierno de Ucrania tras un ataque ruso con drones.

Rusia escaló este domingo la guerra en Ucrania con un nuevo récord de drones (más de 800) lanzados contra varias regiones y ciudades el país, incluida la capital, donde fallecieron al menos dos personas, entre ellas un recien nacido, y fue alcanzado por primera vez la sede del Gobierno ucraniano, en lo que Kiev ve como una nueva demostración de que Moscú no tiene ninguna intención negociar la paz.

El ataque nocturno es el más grave desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022, no por las consecuencias en vidas humanas y daños, sino por el número sin precedentes de drones lanzados sobre Ucrania en 1.292 días de conflicto armado y por el hecho de que, por primera vez, un bombardeo ruso alcanzó un edificio gubernamental y no cualquiera, sino la sede del Gabinete de Ministros.

El ataque alcanza la principal sede gubernamental

Según indicó en su cuenta de Facebook la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, en particular el techo y los pisos superiores de la sede del Gobierno quedaron afectados por el bombardeo ruso nocturno.

En fotografías difundidas por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) se podía ver un incendio en las dos últimas plantas y salir humo de las ventanas rotas.

"Por primera vez desde el inicio de la guerra a gran escala, Rusia dañó el edificio del Gobierno de Ucrania en Kiev. Solo esto ya representa una grave escalada", escribió el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, en la red social X.

De momento se desconoce si el edificio fue atacado deliberadamente o si resultó dañado por fragmentos de drones o misiles derribados por las defensas antiaéreas ucranianas, pero fuentes anónimas citadas por el diario Ukrainska Pravda hablan de un bombardeo directo planificado.

Sibiga también confirmó que fue "la primera vez" que Rusia atacó Ucrania con tantos drones.

Nuevo récord de drones

Según las Fuerza Aéreas ucranianas, Rusia lanzó en su ataque combinado 810 drones suicidas del tipo Shahed y drones señuelo de diverso tipo desde Rusia y la ocupada península ucraniana de Crimea, más que el anterior récord de 741 que se registró el pasado 9 de julio, además de 9 misiles de crucero y 4 balísticos.

En lo que va de mes, Rusia ha lanzado así más de 2.100 drones y más de 60 misiles contra Ucrania.

El principal objetivo del ataque fue la capital, aunque Rusia también bombardeó Odesa (sur), Zaporiyia (sureste), Kremenchuk (centro), Krivói Rog (este), Dnipropetrovsk (este) y Sumi (noreste).

Según informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitchkó, dos personas fallecieron en el ataque, una mujer joven y su hijo de dos meses.

El jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev, Timur Tkachenko, había indicado a mitad de la jornada en Telegram que el número de fallecidos en la capital había aumentado a tres, pero posteriormente rectificó su información en un nuevo mensaje.

Klitchkó advirtió que la operación de búsqueda y rescate continúa en el edificio de nueve plantas más dañado en el distrito de Sviatoshin, "donde aún puede haber personas bajo los escombros".

Otras 20 personas resultaron heridas, siete de ellas se encuentran hospitalizadas, incluida una mujer embarazada.

En otras zonas del país hubo sobre todo heridos -32 en total según el diario Kyiv Independent- y daños a infraestructuras.

Un ataque en medio de esfuerzos diplomáticos

El bombardeo se produjo en medio de los esfuerzos del presidente de EE.UU., Donald Trump, por sentar a la mesa de negociación al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y al jefe del Kremlin, Vladímir Putin,

También se produce después de que 26 países se hayan comprometido esta semana en París a proporcionar garantías de seguridad a Kiev una vez haya un alto el fuego o un acuerdo de paz, incluidos una misión internacional de tropas y el fortalecimiento del Ejército ucraniano y de su defensa antiaérea.

Putin, sin embargo, ya ha manifestado que no cree que sea posible un acuerdo de paz con una contraparte que considera ilegítima por haber vencido, según él, el mandato presidencial de Zelenski incluso bajo la ley marcial, y además ha dejado claro que quiere una paz bajo su dictado.

Llamamiento a nuevas sanciones y garantías

El mandatario ucraniano subrayó este domingo tras el ataque que los "asesinatos, ahora, cuando la verdadera diplomacia podría haberse iniciado hace tiempo, son un crimen consciente y un alargamiento de la guerra".

Zelenski pidió a Trump que por fin aplique nuevas sanciones a Rusia, porque éste ha amenazado en varias ocasiones con más medidas de castigo si Putin no accede a dialogar y continúa con los bombardeos, pero no ha dado aún el paso. Ucrania pide sobre todo más restricciones al petróleo y gas rusos.

Además, llamó a los otros socios a implementar "todo" lo acordado en la cita de los 35 países de la Coalición de Voluntarios en la capital francesa, lo que incluye, en su opinión, aplicar ahora y no a posteriori las garantías de seguridad y el fortalecimiento de la defensa antiaérea ucraniana. "Cada sistema adicional salva vidas civiles de estos ataques viles", enfatizó.

España expresa su firme condena

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado este domingo su firme condena al ataque con drones de Rusia contra varias regiones y ciudades de Ucrania, incluida la capital, donde han fallecido al menos tres personas y ha sido alcanzada por primera vez la sede del Gobierno ucraniano.

"Condeno con firmeza el ataque aéreo de Rusia a Ucrania con más de 800 drones y 13 misiles, que vuelven a causar muertes de civiles, niños incluidos, y han dañado la sede central del gobierno en Kiev. Mi solidaridad con los familiares, el gobierno y el pueblo de Ucrania", ha escrito Albares en su cuenta de la red social X.

Su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, ha agradecido a Albares estas palabras a través de otro mensaje en X en el que ha dicho que estos ataques muestran la indiferencia de Rusia hacia los esfuerzos por lograr la paz en Ucrania.