La madre del tirador de Texas alertó previamente a la policía

La madre de Patrick Crusius, el presunto responsable del tiroteo en el que fueron asesinadas 22 personas el sábado en El Paso (Texas, EE. UU.), contactó a la Policía semanas antes del suceso preocupada por el arma que tenía su hijo.

La mujer contactó a la Policía de Allen, municipio de Texas en el que reside la familia, intranquila por el hecho de que Crusius poseyera una arma dada su juventud, inmadurez y falta de experiencia, según relataron este jueves a la CNN los abogados Chris Ayres y R. Jack Ayres. Los abogados precisaron que la naturaleza de la llamada fue meramente "informativa", dado que la mujer no creía que su hijo supusiera una amenaza. "No era un chico inestable, colérico o de comportamiento errático. No es como si sonaran las alarmas", dijo Chris Ayres.

Durante la llamada, la madre de Crusius habló con un agente de seguridad ciudadana, quien le explicó que su hijo, de 21 años, podía poseer legalmente un arma. Según los abogados, la mujer no proporcionó ni su nombre ni el de su hijo al agente, que tampoco le pidió más detalles.

Crusius abrió fuego el pasado sábado por la mañana en un almacén Walmart de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas), asesinando a 22 personas -ocho de nacionalidad mexicana- e hiriendo a una veintena más.

Las autoridades dan por hecho que antes del tiroteo, Crusius publicó un manifiesto en internet en el que se hacía eco del discurso contra la inmigración del presidente de EE.UU., Donald Trump, y alertaba de una "invasión hispana en Texas".

El Paso tiene más de un 80 % de población hispana y hace frontera con Ciudad Juárez (México).

Crusius fue detenido por las autoridades y está en prisión sin fianza a la espera de juicio. Los fiscales ya han anunciado que pedirán pena de muerte para el acusado.