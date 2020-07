Trump se niega a aclarar si aceptará el resultado de las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó en una entrevista emitida este domingo a aclarar si aceptará el resultado de las elecciones de noviembre, y volvió a insistir, sin pruebas, en que el voto por correo "amañará" los comicios. "Tendré que verlo. No voy a decir simplemente que sí, no voy a decirlo, y tampoco lo hice la última vez", dijo Trump al ser preguntado por si aceptará una posible derrota en noviembre, durante una entrevista con la cadena Fox News.

El mandatario se refería a sus propias declaraciones de octubre de 2016, cuando rehusó comprometerse a acatar los resultados de los comicios de ese año en caso de que ganara su rival demócrata, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.

En esta ocasión, Trump lleva semanas desacreditando el método de voto por correo, que muchos estados han facilitado en el contexto de la crisis del coronavirus, al denunciar que eso puede llevar a un fraude electoral, algo sobre lo que no hay ninguna prueba. "Creo que el voto por correo va a amañar las elecciones, realmente lo creo", aseguró el mandatario en la entrevista.

Estas acusaciones las ha vertido también en Twitter, red social que marcó sus mensajes como poco fiables, lo que desencadenó la ira del mandatario.

Trump reconoció que no es "un buen perdedor" porque no le "gusta" perder, y restó credibilidad al aluvión de encuestas que conceden una ventaja considerable a su probable rival en noviembre, el ex vicepresidente y virtual candidato demócrata Joe Biden. "No creo que vaya a perder. ¿Sabe cuántas veces me han dado por derrotado? (...) No estoy perdiendo, porque esas son encuestas falsas, fueron falsas en 2016 y ahora son todavía más falsas", zanjó.

El mandatario reaccionaba así a un sondeo de Fox News que daba a Biden ocho puntos de ventaja, pero otras encuestas han pintado un panorama aún más favorable para el ex vicepresidente, incluida una publicada este domingo por el diario Washington Post y la cadena ABC que sitúa al candidato demócrata 15 puntos por delante de Trump.

Ataques a Biden

"¿Sabe por qué no voy a perder? -insistió Trump-. Porque el país, al final, no va a elegir a un hombre que está arruinado. Está arruinado mentalmente". Trump no quiso responder a la pregunta de si cree que Biden está "senil", pero sí le calificó de "incompetente" para la Presidencia y dijo que "ni siquiera sabe que está vivo" y "no sabe juntar dos frases".

Un portavoz de la campaña de Biden, Andrew Bates, dijo al Washington Post que serán los estadounidenses quienes "decidan" el resultado de las elecciones, y añadió: "El Gobierno de Estados Unidos es perfectamente capaz de expulsar de la Casa Blanca a los intrusos".

Durante la entrevista, Trump también insistió en su frecuente advertencia de que, si Biden llega al poder, "la izquierda radical destruirá" Estados Unidos con "el mismo tipo de ideología que tomó las riendas de Venezuela", donde ahora "no hay agua, ni comida ni medicinas".

Un test cognitivo

El periodista de Fox News, Chris Wallace, también retó a Trump por su reciente afirmación de que los médicos de la Casa Blanca habían quedado "muy sorprendidos" por su desempeño "sobresaliente" cuando se sometió a un test cognitivo para detectar posibles fallos mentales relacionados con la edad.

Wallace le dijo a Trump que él mismo se había sometido a la que aparentemente es la misma prueba que superó el presidente, conocida como evaluación cognitiva de Montreal, que dura diez minutos y en la que se pide a los pacientes que identifiquen nombres de animales, dibujen un reloj y hagan otros ejercicios básicos.

"No es que sea un test muy difícil. Tienen una imagen y te dicen '¿qué es eso?', y es un elefante", espetó Wallace, ante lo que Trump insistió en que "las primeras preguntas son fáciles", pero "las cinco últimas son muy difíciles", algo que el periodista volvió a cuestionar.