Trump ataca a la ONU desde el estrado de la Asamblea General

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este martes ante la Asamblea General de la ONU la utilidad del organismo, al que acusó de no haberle ayudado en su objetivo de poner fin a las guerras en el mundo. "Si ese es el caso, ¿cuál es la utilidad de Naciones Unidas?", declaró el líder republicano en su primera intervención ante el organismo desde que regresó al poder en enero pasado.

Trump, muy crítico con los organismos multilaterales, comenzó su discurso burlándose de la ONU porque, según dijo, al afirmar que lo único que ha obtenido de la organización es un teleprónter roto y unas escaleras mecánicas estropeadas y, minutos antes, se había quedado atrapado en una de las escaleras mecánicas del edificio.

Ante los representantes de los distintos países, Trump revindicó haber terminado en pocos meses de mandato con siete guerras, en referencia a las treguas, algunas de ellas débiles, alcanzadas entre Camboya y Tailandia; Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda; Pakistán y la India; Israel e Irán; Egipto y Etiopía; y Armenia y Azerbaiyán. Y agregó que "todo el mundo" está pidiendo que le entreguen el Premio Nobel de la Paz por sus logros, pero afirmó que él lo que busca no son galardones: "Lo que me importa no es ganar premios, sino salvar vidas".

"Es una lástima que tuve que hacer estas cosas en lugar de que las hiciera Naciones Unidas. Y tristemente, en todos los casos, Naciones Unidas ni siquiera intentó ayudar en ninguno de ellos. Terminé siete guerras, traté directamente con los líderes de cada uno de estos países, y ni siquiera recibí una llamada telefónica de la ONU ofreciendo ayuda para cerrar los acuerdos", denunció.

El presidente estadounidense denunció que el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países supone una "recompensa" para Hamas. "No podemos olvidar el 7 de octubre. ¿Y ahora, como si fuera para alentar el conflicto continuo, algunos en este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino? La recompensa sería demasiado grande para los terroristas de Hamás por sus atrocidades", dijo Trump durante su intervención.

Además, el mandatario aprovechó su discurso para reaccionar a la decisión de diez países, entre ellos Francia, Bélgica, Canadá o Reino Unido, de reconocer el Estado palestino durante las reuniones de alto nivel que se están llevando a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Y acusó a Hamas de negarse a "liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego" y aseguró que han "rechazado repetidas veces ofertas razonables para hacer la paz". "Esto pudo haberse resuelto hace tanto tiempo, pero en vez de ceder a las demandas de rescate de Hamás, aquellos que desean la paz deberían estar unidos con un solo mensaje: liberen a los rehenes ahora. Solo liberen a los rehenes ahora", añadió.

Trump lamentó no haber puesto fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y exigió a los países europeos que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia para poder poner fin a la guerra de Ucrania y dejar de "financiar una guerra contra ellos mismos". "No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos, es muy vergonzoso", declaró. "Piénsenlo, están financiando la guerra contra ellos mismos", añadió.

"Europa tiene que esforzarse más. (...) Tienen que dejar de comprar energía rusa de inmediato. De lo contrario, todos estamos perdiendo el tiempo. Así que estoy listo para hablar de esto. Lo vamos a discutir hoy con todas las naciones europeas aquí reunidas", adelantó.

Advirtió de que "en caso de que Rusia no esté preparada para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, Estados Unidos está completamente preparado para imponer una ronda muy potente de aranceles, que, creo, detendrían el derramamiento de sangre muy rápidamente". Sin embargo, señaló que para que estas sanciones sean efectivas, todas las naciones europeas "tendrían que sumarse y adoptar exactamente las mismas medidas".

Trump subrayó que la ONU "tiene un potencial tremendo", pero no lo está utilizando: "Todo lo que parece que hacen es escribir cartas con palabras muy fuertes y luego nunca darle seguimiento". Y lamentó que "son palabras vacías, pero las palabras vacías no resuelven guerras".

En este sentido, el presidente estadounidense aseguró que "es hora de terminar con este fracasado experimento de fronteras abiertas" y aseguró a los presentes que "sus países se están yendo al infierno" debido a la inmigración.

Trump hizo de la lucha contra la inmigración uno de los puntos centrales de su discurso, en el que condenó lo que la Casa Blanca llamó "movimientos globalizadores", y aseguró que en EE.UU. su Gobierno ha "tomado medidas contundentes para frenar rápidamente la migración irregular".

El presidente estadounidense dijo que la inmigración a nivel global está "descontrolada" y volvió a insistir a los delegados y líderes congregados: "sus países están siendo arruinados".

El mandatario republicano aseguró que las prisiones de países europeos como Alemania, Austria o Suiza están invadidas por presos que eran solicitantes de asilo que "en retorno por la amabilidad pagaron con crimen".

"Es hora de poner fin a este fallido experimento de fronteras abiertas. Tienen que terminar con ello de una vez. Creánme, les puedo decir que soy un verdadero experto en este tema. Sus países se están yendo al infierno", afirmó en un discurso nativista en que el llegó a advertir a Europa de sucumbir a un "monstruo" que "está destruyendo su herencia" por el afán de ser "políticamente correcto"

Como ha hecho en recientes visitas al Viejo Continente, Trump se cebó con Europa y la inmigración. "Esa no es la Europa que amo". "Me preocupa Europa. Amo Europa. Amo a su gente, y me apena verla afectada por la crisis energética y la inmigración", explicó en referencia también a la compra de crudo por parte de algunos países de la Unión Europea (UE) o a las políticas europeas sobre energías limpias, contra las que cargó una vez más, defendiendo el uso del carbón, recurso del que dijo que EE.UU. tiene "las mayores reservas del mundo".

Acusó además a la ONU de "no resolver los problemas que debería abordar con frecuencia" en este terreno, y de crear "nuevos problemas que luego tenemos que solucionar".

"Las Naciones Unidas están financiando un ataque contra los países occidentales y sus fronteras", dijo Trump, que aseguró que el organismo "presupuestó 372 millones de dólares en ayuda económica para apoyar el viaje de unos 624.000 migrantes hacia Estados Unidos".

"¡Imagínense! La ONU apoya a quienes entran ilegalmente a Estados Unidos, y luego nosotros tenemos que deportarlos", añadió el republicano, que ha aplicado una política de mano dura con fronteras blindadas y deportaciones a gran escala.

Tras su intervención, Trump se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, a quien dijo que apoya a la ONU "al 100%" pese a las duras críticas de su discurso. "Nuestro país apoya a Naciones Unidas al 100 %. Creo que el potencial de Naciones Unidas es increíble. Realmente increíble. Puede hacer tanto... Lo apoyo. Puede que a veces esté en desacuerdo, pero lo apoyo totalmente", declaró al iniciar una reunión bilateral con Guterres.