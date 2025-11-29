Trump considera "cerrado en su totalidad" el espacio aéreo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth, que las "aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" consideren que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump", reza el mensaje del inquilino de la Casa Blanca en un momento de alta tensión en las relaciones entre los dos países y sin aclarar ninguna otra circunstancia relacionada con dicho cierre.

La advertencia de Trump ocurre prácticamente al término de una semana en la que ha avisado a las claras de que su estrategia militar en la lucha contra la droga pasaría en un futuro próximo de circunscribirse a las aguas del Caribe a convertirse en una lucha por tierra.