Trump insinúa que dejará el cargo si el colegio electoral vota por Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó, por primera vez, que dejará su cargo, si el colegio electoral vota por el demócrata Joe Biden, aunque mantuvo su teoría de que hubo fraude en el proceso electoral del pasado 3 de noviembre. Según informaron medios estadounidenses, Trump realizó estas insinuaciones durante una comparecencia el jueves con periodistas con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias.

"Ciertamente lo haré y ustedes lo saben", dijo Trump cuando uno de los reporteros le preguntó si dejará la Casa Blanca en el caso de que Biden sea declarado ganador el 14 de diciembre por el colegio electoral. "Lo haré y ustedes lo saben", agregó el mandatario, antes de precisar que será para él "algo muy difícil de admitir porque sabemos que hubo un fraude masivo" en los comicios presidenciales.

El presidente estadounidense insistió en que, si Biden es declarado ganador de los comicios, será "un error" por parte del colegio electoral, que es quien tiene que proclamar al nuevo mandatario salido de las urnas.

De hecho, tras esta comparecencia, la primera desde las elecciones en las que respondió directamente a preguntas de los periodistas, Trump publicó un nuevo mensaje en su cuenta de Twitter en el que criticaba la interpretación que se hizo de estas palabras.

I gave a long news conference today after wishing the military a Happy Thanksgiving, & realized once again that the Fake News Media coordinates so that the real message of such a conference never gets out. Primary point made was that the 2020 Election was RIGGED, and that I WON!