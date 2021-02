La ultraderechista Meloni rechaza un Gobierno de Draghi y exige elecciones

La líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, dijo este viernes a Mario Draghi que no apoyará la investidura de su Gobierno y pidió elecciones para zanjar la crisis pues, consideró, el país "no es una democracia de Segunda División".

"Mantuvimos una reunión cordial, franca, constructiva, y dijimos que en cualquier caso no votaremos la investidura a su Gobierno por una razón de método y mérito, aunque no dudamos de su capacidad", afirmó en una ronda de consultas en la Cámara de los Diputados.

Draghi, ex presidente del Banco Central Europeo, recibió el encargo de formar un Ejecutivo en Italia después de que el primer ministro Giuseppe Conte dimitiera por perder el apoyo clave de Renzi a su coalición, del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la izquierda.

Meloni, jefa del partido que más crece en las encuestas, cree que se deben adelantar las elecciones y no esperar al final de la legislatura en 2023 tras la salida de Conte.

"Italia no es una democracia de Serie B, todos los ciudadanos del mundo tienen el derecho de elegir a sus representantes", alegó, aunque no aclaró si se abstendrá para facilitar la investidura. Meloni aseguró que su negativa, por ahora la primera, es aún más innegociable si en el Gobierno están los partidos que sostenían a Conte, el M5S, el Partido Demócrata (PD) o Italia Viva (IV).

No obstante, adelantó que su partido como "fuerza responsable y patriótica" seguirá ayudando al Ejecutivo desde la oposición con propuestas e iniciativas que aligeren la pandemia.

Draghi mantiene una ronda de consultas para buscar una mayoría en el Parlamento y Meloni aseguró que habrá una segunda.

A esta primera, Meloni llegó sola, sin sus socios de coalición, Silvio Berlusconi y el ultraderechista Matteo Salvini, con los que viene concurriendo a las elecciones y en sus negociaciones.

La propuesta de Draghi por parte del jefe del Estado, Sergio Mattarella, para desencallar la crisis política ha dividido a la coalición derechista.

Mientras que Berlusconi ve de buen grado y apoyará el Gobierno del banquero y Meloni dice que "no" bajo cualquier circunstancia, la Liga de Salvini, segundo partido del país, ha abierto su postura y ahora no descarta sostenerlo siempre que sea político y no técnico. Y ha apostado porque el nuevo Ejecutivo "incluya a todos" por el interés del país en esta crisis, en declaraciones al canal SkyTg24.

Hasta ahora, Salvini rechazaba apoyar al Gobierno si se sumaba al M5S. Del mismo modo este partido, actualmente el mayor en el Gobierno en funciones, ha pasado del rechazo a meditar su respaldo, aunque entre fuertes divisiones. Tanto estos como Salvini desvelarán este sábado su postura a Draghi.

Por el momento, el tecnócrata puede contar con el apoyo del PD, del partido de Renzi y de grupos minoritarios del Grupo Mixto, mientras que serán clave la decisión de la Liga y del Cinco Estrellas.