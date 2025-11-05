La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles de que denunció al hombre que la acosó el pasado martes mientras realizaba un recorrido a pie por el centro histórico de la capital mexicana y que fue detenido. "Presenté la denuncia, una querella, que mandé por escrito a la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México y ya veré con ella, sin privilegios, para poder firmarla ante Ministerio Público", explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum señaló que no fue consciente de lo que estaba pasando hasta que su equipo de seguridad apartó al hombre que iba "totalmente alcoholizado" y posteriormente cuando "veo los vídeos". "Es algo que no debe ocurrir en nuestro país y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie", sentenció.

Por ello, anunció que revisarán si el acoso está categorizado como delito penal en todos los estados, además de lanzar una campaña centrada en "el respeto por la mujer en todos los sentidos". "Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país", lamentó la Sheinbaum.

Asimismo, animó al resto de las mujeres que sufran algún tipo de acoso a denunciar estas cuestiones y no dejarlo pasar.

La presidenta expuso que no es la primera vez que sufre este delito y recordó cómo a los 12 años sufrió acoso en el transporte público.

Sobre su protección expresó que "no piensa reforzar la seguridad". "No vamos a cambiar la manera en que vivimos. No podemos estar lejos de la gente. Eso sería negar de dónde venimos. Nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente", reconoció.

Mientras realizaba ese recorrido cerca del Palacio Nacional, el hombre, en un estado de embriaguez, se acercó a la presidenta e intentó besarla el cuello y abrazarla por la espalda.

Sheinbaum tenía previsto asistir a la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por lo que decidió trasladarse a pie, ya que se encuentra a unas calles del Palacio.

En México, el porcentaje de mujeres que han sufrido acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación es del 15,5 %, cinco veces mayor que el de los hombres, 3,2 %, según una encuesta de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Más del 70 % de las mexicanas mayores de 15 años han vivido al menos un tipo de violencia, como psicológica (52 %), física (35 %) o sexual (48 %), según datos del Inegi.

No obstante, organizaciones y autoridades estiman un subregistro o 'cifra negra' de más del 90 % por casos que no se denuncian.