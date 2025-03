Von der Leyen alerta de que Europa está "ante un peligro claro del que debe saber defenderse"

Europa está en peligro y está decidida a rearmarse para defender su seguridad. Así lo ha expresado esta mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha recibido junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Bruselas para abordar en una cumbre europea extraordinaria el conflicto con Rusia.

"Europa está en un momento decisivo y se enfrenta a un peligro claro ante el que debe ser capaz de defenderse", ha asegurado Von der Leyen. "Europa tiene que ser capaz de protegerse a sí misma, y también tenemos que poner a Ucrania en posición de protegerse a sí misma y presionar para una paz justa y duradera", ha afirmado la presidenta del Ejecutivo comunitario.

Zelenski agradece a la UE su apoyo: "Ucrania no está sola"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha agradecido a la Unión Europea (UE) porque Ucrania "no está sola", y ha asergurado que no son "solo palabras" ya que Kiev siente el respaldo del club comunitario. "Estamos muy agradecidos de que no estamos solos y eso no son solo palabras, lo sentimos", declaró a su llegada a la reunión de líderes de la UE que se celebra hoy en Bruselas para tratar el desarrollo de la defensa europea y el apoyo a Ucrania.

"Es muy importante. Disteis una fuerte señal al pueblo ucraniano, a los combatientes, a los civiles, a todas nuestras familias, y es genial que no estemos solos. Lo sentimos y lo sabemos. Muchas gracias por todo", agregó.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo a Zelenski que "siempre" es "muy bienvenido a Bruselas".

"Querido Volodimir, siempre eres muy bienvenido aquí en Bruselas", dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un claro contraste con el encontronazo que el presidente ucraniano tuvo el viernes pasado en el Despacho Oval.

Costa recordó que la UE ha apoyado a Ucrania "desde el día uno" de la guerra y continuará haciéndolo "ahora y en el futuro, en las eventuales negociaciones de paz, cuando decidamos que ha llegado el momento correcto para negociar".

"Y más importante, en el futuro como un Estado miembro de la UE", dijo Costa, quien aseguró que los líderes tomarán hoy "decisiones concretas" para apoyar a Ucrania y aumentar el gasto en defensa de la UE.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tratarán este jueves de enviar un mensaje de apoyo sin fisuras a la determinación de "rearmar Europa" y apoyar a Ucrania frente al acercamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al régimen ruso de Vladimir Putin; en un primer encuentro a 27 que el líder húngaro, Viktor Orban, amenaza con boicotear si ponen el foco en el apoyo militar a Kiev.

La cita en Bruselas sigue los contactos de líderes europeos de las últimas semanas en París y Londres y viene marcada por la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de movilizar 150.000 millones de euros en préstamos para disparar el gasto en Defensa en la Unión Europea, en el marco de un plan de rearme para destinar hasta 800.000 millones en Defensa la próxima década, aunque la mayor parte de esta inversión provendría de la reasignación de fondos europeos ya previstos para otras partidas.

En este sentido, se prevé que los líderes de la UE den el visto bueno a esta iniciativa para lanzar la Europa de la Defensa, una vez coinciden en la necesidad de elevar el gasto militar y que Europa se haga más cargo de la seguridad en el continente, si bien fuentes diplomáticas de distintas capitales avisan de que ven en la iniciativa de los 150.000 millones un "primer paso" o "punto de partida" para una inversión que deberá ser mucho mayor".