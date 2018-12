Los jerezanos juegan hoy a la Lotería unos 5,2 millones

Alguna vez que tendrá que ser. Con esta afirmación, muchos jerezanos sueñan hoy con que el sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebra a partir de las 09 horas en el Teatro Real de Madrid y repartirá 24,4 millones de premios, les deje un pellizco o como muchos reconocen, “algo que sirva para tapar agujeros”.

Desde las distintas administraciones de la ciudad se admite que las ventas se han incrementado notablemente con respecto al pasado año, una previsión que se confirma desde la delegación de Loterías y Apuestas del Estado en Jerez, que estiman un aumento del 5%.

De cualquier forma, los datos no serán oficiales hasta la jornada de hoy, ya que hasta las diez y media de la noche de ayer, las administraciones tenían como tope para entregar el papel que no se ha vendido, de ahí que los números exactos no llegarán hasta hoy.

No obstante, la delegación sitúa las ventas en torno a los 5,2 millones de euros, una cifra superior a la de años anteriores, pero que poco a poco se acerca a las cantidades que se jugaban antes de la crisis, allá por 2008.

Un año más, con esto de la globalización, las peticiones en las distintas administraciones de la ciudad han llegado desde distintos puntos del país, que buscan números y fechas concretos, “a veces relacionados con un aniversario o con una efeméride concreta”, apunta Estrella González, responsable de la administración de la calle Bizcocheros.

En cuanto a los números más solicitados en Jerez, se repiten “los que se piden año tras año”, es decir, las terminaciones en 69, 13, 7, 9 y 5. A nivel nacional, por el contrario, los más buscados han sido el 00000, el 01500, el 09500, el 02500, el 12492 y el 18818.

En Jerez, como en otros puntos del territorio nacional, la gente ha buscado también boletos en las localidades en las que recientemente ha ocurrido una tragedia, como puede ser Sant Llorenç, en Mallorca. Esta misma situación se repitió el año pasado con Galicia, debido a los incendios.

Hay que recordar que en nuestra ciudad, el gordo de la Lotería de Navidad sólo cayó una vez, concretamente en el año 1837, repartiendo la misma cuantía con Badajoz. En los últimos años, administraciones como la de Carrefour Norte ha repartido varios quintos premios.