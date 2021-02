Airbus ve inviable la planta de Puerto Real y plantea su cierre

El futuro de la planta de Airbus en Puerto Real es cada vez más complicado. La compañía ha trasladado al comité interempresas de Airbus España que la factoría "no era competitiva, no lo es actualmente y en el contexto que nos encontramos no lo va a ser", según han indicado en un comunicado los representantes de los trabajadores.

El CEO de Airbus Operaciones, Michael Schöllhorn, se ha reunido este martes con la junta de portavoces del comité intercentros de Airbus España. En este encuentro, el ejecutivo ha asegurado que "puede haber soluciones que garanticen la mayor carga de trabajo y del empleo en Cádiz". "Pero ven muy difícil en la actual situación y con las caras de trabajo actuales la coexistencia de dos centros en Cádiz en las actuales circunstancias", ha informado el comité.

"Desde la representación de los trabajadores estamos en completo desacuerdo con su análisis", ha indicado el comité, que ha incidido en que no aceptará "cierres de plantas ni el desmantelamiento del tejido productivo de nuestro país". "No es justo que los trabajadores y trabajadoras paguemos el peaje de la cancelación del A380", ha recalcado.

El comité de empresa de la factoría ha declinado pronunciarse sobre las declaraciones del ejecutivo de Airbus a la espera de que este viernes se reúnan los representantes de las factorías de Airbus Operaciones con la directiva de la compañía en España. "Vamos a aguardar a lo que nos tiene que decir la dirección de Airbus España", han señalado fuentes del comité.

Aquí tenéis un comunicado de la Junta de Portavoces con información sobre la reunión mantenida por la Junta de Portavoces Interempresas el 16 de febrero de 2021, con motivo de la visita del CEO de Airbus Operaciones, Michael Shöllhorn.Te mantenemos informado, informada. pic.twitter.com/TX82P2TLa8 — CCOO Airbus Interempresas (@ccooInterempAir) February 17, 2021

Este anuncio llega apenas dos semanas después de que el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, se reuniera con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese encuentro, la compañía accedió a trabajar junto a España "para mitigar la pérdida de empleos como consecuencia de la crisis".

Airbus planteó el año pasado el recorte de 1.611 puestos de trabajo, de los que 899 corresponden a la división de Operaciones, y otros 722 en la división militar a ejecutar a lo largo de 2021. Esta reestructuración impactará severamente en las dos plantas de Airbus en la Bahía de Cádiz. En el caso de Puerto Real, adscrita al negocio civil, supondría la supresión de 151 puestos de trabajo, el 40% del total, mientras que en el CBC de El Puerto, perteneciente a la división militar, se recortaría 135 empleos.

Esto tiene un efecto arrastre en la industria auxiliar, ya que la propia Airbus calcula que cada puesto de trabajo directo genera otros tres indirectos en proveedores y subcontratas. Y lo peor no son sólo las cifras, sino la calidad del empleo, pues se trata de puestos de trabajo de alta cualificación que permiten anclar talento en la provincia.

Una planta en entredicho

El mensaje del CEO de Airbus Operaciones no es la primera alerta sobre el futuro de Puerto Real. El presidente de Airbus Operaciones en España, Manuel Huertas, admitió el pasado mes de julio que la factoría de Puerto Real es la que se encuentra en una situación “más crítica” ya que la crisis del sector ha estallado cuando estaba en plena digestión del fin del programa del A380.

Ante la falta de demanda de aviones por la pandemia de coronavirus, la compañía decidió el año pasado reducir en un tercio el ritmo de fabricación del A320, A330 y A350, programas en los que participa la factoría de Puerto Real y buena parte de la industria auxiliar aeronáutica de la Bahía de Cádiz. En enero, decidió aplazar para finales de año el leve incremento que contemplaba a partir de julio en la cadencia de fabricación del A320, y pospuso para más adelante la decisión sobre una posible revisión al alza del ritmo del A350.

Airbus aplica actualmente un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la factoría de Puerto Real. Se trata del segundo ERTE en Puerto Real después de la suspensión de contratos aprobada el pasado mes de mayo y que estuvo en vigor hasta el pasado 30 de septiembre.

En la otra factoría del grupo en la provincia, el CBC de El Puerto, adscrita a la división de Defensa y Espacio, ya se aplica un ERTE desde el pasado 1 de noviembre que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021, siendo la única planta del negocio militar en España en la que se ha contemplado la suspensión de contratos.

Precisamente, Airbus ha planteado a los trabajadores de Puerto Real el traslado de medio centenar de montadores a las factorías de Sevilla de la división militar. La medida es voluntaria y se aplicaría hasta final de año, ofreciendo a los interesados una ayuda de 200 euros, las mismas condiciones que se aplicaron hace unos meses en el CBC de Puerto Real, según ha indicado el comité de empresa en un comunicado que suscriben CCOO, UGT y ATP, en el que rechazaba la propuesta al considerar que incumplía el convenio colectivo.

Los comités de las factorías gaditanas expresaron su preocupación por la “campaña de presión interna y externa” a favor de una posible venta de sus instalaciones a un tercero, según un comunicado conjunto emitido a finales de octubre, en el que incidieron en que “es evidente que el objetivo que se persigue es intoxicar y generar un clima favorable hacia las posiciones de la Dirección Central.

La alerta surgió a raíz de la publicación de que Airbus baraja aliviar su estructura en España aprovechando una posible de integración de sus tres grandes proveedores de componentes de aeroestructuras en España –Aciturri, Alestis y Aernnova–, a las que traspasaría sus dos factorías de la provincia de Cádiz.

Dependencia del A380

Puerto Real cuenta con una plantilla fija de 470 trabajadores. Hasta el año pasado se encargaba el ensamblaje de tres piezas del A380. Concretamente, se trataba del estabilizador de cola, de 40 metros de largo y que se enviaba en barco desde el muelle de La Cabezuela a Toulouse (Francia) a la línea de montaje final por sus dimensiones, el HTP o timón de profundidad, y la panza o belly fairing.

Uno de los últimos hitos fue lograr traer hace cuatro años el ensamblaje de los timones de altura del A320, el modelo más exitoso del consorcio. La factoría amplió la línea del A320 con una de las máquinas del montaje destinada inicialmente para el A380. También se encarga del montaje de varias piezas móviles para el A330 y participa también en el programa del A350, el más moderno de Airbus, con el ensamblaje de cajones laterales.