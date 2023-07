Bruno García pide que ningún gaditano se quede sin votar

El presidente provincial del Partido Popular de Cádiz, Bruno García, ha insistido hoy en la importancia de que los gaditanos se movilicen de cara al próximo 23J para que “nadie se quede sin votar” y recuerda que aún quedan cinco días, hasta el próximo jueves 13 de julio, para la posibilidad de solicitar el voto por correo.

Bruno García ha lanzando este mensaje a la ciudadanía acompañado de los cinco primeros puestos de la candidatura al Congreso por la provincia, Pedro Gallardo, Nacho Romaní, Macarena Lorente, Miguel Sastre e Inma Marín, y lo ha hecho ante la sede de Correos de Cádiz, “en la calle que es donde está la gente y los problemas y donde siempre tiene que estar el Partido Popular”.

“Hay una alta probabilidad de que el días de las elecciones muchos gaditanos quieran estar de estar de vacaciones, que es lo lógico un 23 de julio y que además es una de las semanas más calurosas del año. Pero Pedro Sánchez ha querido que tengamos que decidir nuestro futuro para los próximos cuatro años en medio de las vacaciones y por eso es muy importante movilizar en estos días el voto por correo para animar a todos los que vayan a estar fuera de su ciudad que no se queden sin votar”.

El PP de Cádiz señala la importancia de las próximas elecciones del 23J y lo mucho que está en juego, “estamos pidiendo a todos los gaditanos que voten masivamente porque de ellos depende cambiar un presidente del Gobierno que ha mentido, que ha utilizado la Moncloa para su uso personal y el de su propio partido y que se ha apoyado en partidos que no creen en España por un nuevo gobierno de progreso, con una forma diferente y mucho mejor de hacer política”.

Bruno García ha pedido un gobierno que sea sensible con Andalucía y con la ciudad de Cádiz, “el de Pedro Sánchez y sus socios no lo ha sido. Queremos un gobierno sensible para invertir en las murallas, en la comisaría, en el Castillo de San Sebastián y para que por fin vuelvan los trenes con la frecuencia que debe tener esta ciudad”.

El presidente del PP se ha mostrado convencido de que “es el momento del cambio del gobierno de mentiras de Pedro Sánchez por el gobierno de progreso de Feijóo. Son días claves, es mucho lo que está en juego y el Partido Popular de Cádiz vamos a explicar y demostrar a los gaditanos que la mejor opción se llama PP y Alberto Núñez Feijóo”. “Es mejor hacer un esfuerzo por votar el 23J que arrepentirse durante los próximos cuatro años”, ha concluido.

El cabeza de lista, Pedro Gallardo, ha reforzado la petición de “un voto masivo el 23J en una primera fase con el voto por correo hasta el próximo jueves y después acudiendo todos a las urnas la jornada electoral”.

“De lo que se trata es de mantener el sanchismo o cambiarlo pero para cambiarlo hace falta que votemos todos. Podemos decir basta a la dejadez del PSOE con esta provincia y la ciudad de Cádiz y dar una oportunidad al cambio que representa el PP porque lo merecen los gaditanos y gaditanas. Feijóo es una persona que sabe gestiona que tiene experiencia y va a exportar a España lo que Juanma Moreno está haciendo en Andalucia”.