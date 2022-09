Cádiz es la provincia andaluza donde más hachís se incautó en 2021

Más de la mitad del hachís incautado en Andalucía durante el año 2021 fue intervenido en Cádiz. Es la cifra que ofrece la Fiscalía Superior de Andalucía en su memoria anual, donde detalla que, de los 375.857 kilos de hachís intervenidos en la comunidad autónoma el pasado año, 173.045 kilos fueron aprehendidos en la provincia gaditana, lo que supone un 53,87% del total. De las 173 toneladas incautadas en tierras gaditanas, la mayor parte, 93.858 kilos, se intervino en Algeciras y el resto, 6.529 kilos, en otra localidades de la provincia y en Ceuta. Asimismo, el balance anual de la Fiscalía precisa que el hachís fue incautado en embarcaciones de gran porte, “con más de 1.000 kilos de carga”, aunque también en numerosas guarderías localizas en zonas de la comarca del Campo de Gibraltar, Chiclana y Sanlúcar.

El informe de 2021 explica que el centro neurálgico del tráfico de hachís, procedente de Marruecos, sigue siendo el Campo de Gibraltar y el resto de la provincia de Cádiz. Tras la instauración del Plan Carteia en 2018 y Plan Especial de Seguridad en 2020, dirigido a la lucha contra este tipo de delincuencia, se han conseguido desarticular numerosas organizaciones y grupos criminales de esta zona del litoral gaditano, de hecho, muchos de sus miembros están en prisión o huidos de la justicia en Marruecos. Ahora bien, la actividad delictiva persiste en la zona porque otros clanes han sustituido a los anulados, aunque se ha incrementado el número de descargas en otras provincias limítrofes, especialmente en Huelva y Málaga. La Fiscalía andaluza subraya también que la inseguridad que se vivió en los últimos años en las zonas de Algeciras, La Línea y San Roque “parece haberse atenuado”.

La memoria de la Fiscalía de Andalucía puntualiza lo siguiente:“No nos atrevemos en esta memoria a dar unas cifras del total de sustancias estupefacientes aprehendidas durante el año 2021 en Andalucía, por una parte, porque los grupos policiales especiales en esta materia realizan muchas de sus operaciones conjuntas, dando cada uno sus cifras globales que no pueden desglosarse, y además porque el Ministerio de Interior no ha hecho públicas sus estadísticas correspondientes a 2021. No obstante, una idea de la magnitud del tráfico de drogas que se produce en nuestro territorio se deduce de los resultados de los planes aprobados por el Ministerio, el Plan Carteia de la Guardia Civil de 2018 y el Plan Especial de Seguridad de 2020. Según sus datos relativos al año 2021, se han aprehendido en Andalucía un total de 375.857 kilogramos de hachís, con 2.608 detenidos, 403 embarcaciones intervenidas y 547 vehículos incautados. La provincia en la que más droga se ha aprehendido ha sido Cádiz, con un total de 173.045 kilos”.

Del conjunto de las operaciones llevadas a cabo por el grupo operativo de Ocon Sur, apunta la memoria, se deduce que algunos grandes capos de la droga se han convertido en verdaderos suministradores directos desde Marruecos, llevando a cabo entregas a distintas organizaciones de todas las provincias andaluzas. Así, entre varios grupos adquieren conjuntamente las embarcaciones de alta velocidad que se guardan en naves de zonas de toda la provincia de Cádiz y también de Málaga y Granada. Las lanchas son botadas por zonas despobladas que lindan con el río Guadalquivir en las provincias de Sevilla y Cadiz (en Trebujena, Isla Mayor o Lebrija ) y también en las zonas de la Axarquia en Málaga.

De esta forma, la droga que transportan es entregada a estos grupos que han formado parte de ese consorcio. Una vez en su poder, la distribuyen de forma independiente. La fiscal delegada del Campo de Gibraltar señala que las organizaciones criminales no han cesado en su actividad, como se observa de los resultados de las diferentes operaciones, lo que han hecho ha sido variar su modus operandi: incrementan las partidas de hachís que se introducen, diversifican el riesgo, utilizan más de una embarcación semirrígida y usan como señuelo otras con similares características que llegan a ir sin carga.

Además, se observa en algunas de las intervenciones telefónicas captadas cómo las operaciones de transporte y entrega se suceden casi a diario, buscando en cada momento grupos que estén dispuestos a adquirir la partida “sobre la marcha” si surgen dificultades al grupo que inicialmente iba destinada.