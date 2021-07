Coronavirus Cádiz: Conil se mantiene abierto y la provincia pasa a nivel de alerta 1

Conil permanecerá abierta pese a que supera los 1.000 de incidencia (1.045) y solo cerrará en todo el territorio andaluz Peal de Becerro, ubicado en la provincia de Jaén, con una tasa de 1.660. Así lo ha dictaminado el Comité de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto en la reunión de este miércoles una vez analizados los datos epidemiológicos de las ocho provincias andaluzas.

Según el comunicado enviado desde la Consejería de Salud y Familias, durante la reunión han decidido "restringir la libertad de movimiento y cierre de actividad no esencial por haberse superado los 1.000 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en Peal del Becerro", salvándose Conil y otros 14 con más del millar en la incidencia acumulada. Asimismo han señalado que toda la provincia pasa a nivel 1, pues hasta el momento la Sierra aún permanecía en nivel de alerta 2.

Con todo señalan que el cierre de Peal no será inmediato, puesto que necesita de la confirmación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Y es que a diferencia de lo que ocurría en las primeras semanas tras el estado de alarma, la Junta no decretó automáticamente el cierre perimetral y la suspensión de actividad no esencial de municipios, sino que solicita la ratificación previa al TSJA después de que el Tribunal Supremo dictaminase el pasado 21 de mayo, en una resolución relativa al municipio granadino de Montefrío, que dichas restricciones no podían aplicarse sin estado de alarma hasta contar con el preceptivo aval judicial.

En esta ocasión, el Gabinete Jurídico de la Junta solicita la ratificación judicial de las medidas adoptadas por el comité territorial de alerta de salud pública de Sevilla, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sobre el municipio de Peal de Becerro. En cualquier caso, la Junta recuerda que estas medidas "no entrarán en vigor hasta que no emita ratificación el TSJA".

Conil ha pedido no cerrar

El alcalde de Conil de la Frontera, Juan Manuel Bermúdez, pidió en la mañana de este miércoles a la Junta de Andalucía que tomara "otras medidas antes que un cierre perimetral" porque el contexto actual "nada tiene que ver con el de hace seis meses".

El regidor argumentó que "cerrar sería caótico para Conil" porque "ahora mismo hay miles de personas trabajando" después "de toda la pandemia" en la que "muchísimas personas no han podido trabajar".

Otros casos similares

El caso de Conil no es único pues la Junta ha decidido mantener sin restricciones a otros 14 municipios que superan la tasa de 1.000 pero que tienen menos de 5.000 habitantes. Los 14 municipios son Lentegí (2.102), Ugíjar (2.026) y Molvízar (1.010) en Granada; Pedro Abad (1.492), Santaella (1.062) y Cañate de las Torres (1.026) en Córdoba; Armuña de Almanzora (1.333) y Tíjola (1.409) en Almería; Carratraca (1.486) e Istán (1.941) en Málaga; Valdepeñas de Jaén (1.576); Santa Bárbara de Casa (1.534) en Huelva y Los Corrales (1.168) y Martín de la Jara (1.050) en Sevilla.

En este sentido recordar que de cara a los cierres no solo se tiene en cuenta la incidencia acumulada, sino también la incidencia acumulada a 7 días, la incidencia acumulada a 14 días en mayores de 65 años, las pruebas PDIA, los porcentajes de trazabilidad, el índice de camas UCI, el índice de hospitalización y la cobertura de vacunación.