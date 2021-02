Coronavirus Cádiz: Los contagios parecen no tener techo y ascienden hasta los 392 nuevos casos

Jueves y otra nueva jornada en la que el Covid-19 parece no dar un respiro a la provincia de Cádiz, al menos en el número de contagiados. Si ayer eran 287 las personas que contraían el virus, en esta jornada de jueves han sido casi 100 más, 392 para ser exactos. Una cifra que confirma una línea ascendente que no se refleja, no obstante, en la tasa de incidencia acumulada, que ha bajado hasta los 493,3 casos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a los fallecidos, también crecen con respecto a ayer miércoles, aunque la subida es menos acusada pasando de los 10 a los 12 muertos de hoy.

En la provincia de Cádiz, desde que comenzara la pandemia, se han detectado 68.502 positivos de Covid-19; han fallecido 1.144 personas y se han curado 37.385.

A nivel andaluz, se han sumado este jueves 1.803 nuevos casos de coronavirus, casi la mitad de los 3.506 contagios de hace siete días, según datos publicados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 83 muertes en las últimas 24 horas, seis menos que la víspera y 21 menos que el jueves pasado.

Además, la tasa de incidencia acumulada de Andalucía ha bajado este jueves a 372,2 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 39 puntos inferior a la contabilizada el miércoles (411,2) y 259,1 puntos menos que hace siete días (631,3).