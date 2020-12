Coronavirus Cádiz: Los empresarios piden a la Junta que no convierta a la hostelería en "chivo expiatorio"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, ha pedido este viernes a la Junta de Andalucía que reconsidere el mantenimiento de las restricciones a la hostelería a partir de este sábado. "Yo no pongo en cuestión la buena voluntad de las decisiones que se han tomado pero algunas merecen darle una vuelta", ha insistido el líder de la patronal durante una comparecencia ante la prensa en un acto en Jerez.

Sánchez Rojas ha aludido específicamente a la decisión de la Junta de mantener el cierre de la hostelería a partir de las 18 horas en una primera fase, y desde el 18 de diciembre, limitar su apertura en dos franjas horarias: hasta las seis de la tarde y de ocho de la tarde a 22:30 horas.

"Tenemos que hacer un esfuerzo para no convertir injustamente al sector en el chivo expiatorio del Covid. Ni lo creó ni ha contribuido al Covid. Se merece que pensemos de él como una de las soluciones", ha señalado el líder de los empresarios gaditanos, que también se ha pronunciado sobre las declaraciones del vicepresidente del sector Horeca en Andalucía y presidente de la patronal hostelera sevillana, Antonio Luque, quien ha anunciado la ruptura de relaciones con la administración regional y ha pedido la dimisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Sánchez Rojas ha hecho un llamamiento a la moderación recordando la máxima de José María Cuevas, presidente de la CEOE durante 22 años de "negociar, negociar, negociar y cuando uno crea que no hay salida, seguir negociando". "Cuando uno representa a colectivos, hay que tener una templanza añadida y no perder el respeto a las instituciones ni a las personas elegidas por los ciudadanos de este país", ha incidido el líder de la patronal gaditana, que ha insistido en que la hostelería está viviendo situaciones "dantescas" y que no sólo se limita a la restauración, sino que agrupa a casi medio centenar de actividades relacionadas con el turismo.