Coronavirus Cádiz: Consulta las nuevas medidas que afectarán a la provincia desde este jueves

El comité de expertos ha decidido algunos cambios en las medidas para prevenir el incremento de contagios de coronavirus en Andalucía, del que no se libra la provincia de Cádiz, cuya incidencia media supera los 463 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con un ascenso de la presión asistencial por covid. No son medidas drásticas, la Junta no tocará horarios de hostelería y comercios, pero sí añade modificaciones en aforos y, como más novedosa, el toque de queda en los municipios con una tasa muy alta de contagios.

Aquí repasamos las principales novedades, que entraría en vigor a partir de las 00:00 horas del 22 de julio, según la situación de cada territorio y el nivel de alertas en el que se encuentre cada distrito sanitario. El comité territorial de alertas de la provincia de Cádiz aprobará primero las decisiones para cada lugar aunque luego, en el caso del toque de queda, tendrá que ser ratificado por el TSJA.

Toque de queda

Se propone la limitación de movilidad en horario nocturno entre las 02.00 y las 07.00 horas en aquellos municipios con más de 5.000 habitantes que presenten una incidencia acumulada a 14 días de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Esta propuesta será validada por los Comités Territoriales de Alto Impacto en Salud Pública una vez que se hayan evaluado todos los parámetros epidemiológicos. En el caso de los municipios con menos de 5.000 habitantes, se hará evaluación específica. Tendrá que ser posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Conil y Tarifa son los dos municipios con más de mil de tasa ahora

Aforos hostelería

Modificación de aforos en hostelería en función del nivel de alerta decretado en cada distrito sanitario o municipio. En los establecimientos de hostelería, el interior tendrá desde un máximo permitido de 4 personas por mesa, aumentando progresivamente el número de los mismos hasta un máximo de 10 personas dependiendo del nivel de alerta, estando permitido el servicio y el consumo en barra en exterior sólo en los niveles 1, 2 y 3. Ahora mismo la Bahía de Cádiz, la Janda y el Campo Gibraltar Oeste están nivel 2, el resto en 1.

Registro de entrada en ocio nocturno y aforos

En el caso de los establecimientos de ocio nocturno, se solicitará un registro de entrada para controlar la trazabilidad de posibles contagios. En estos establecimientos, el aforo será de un 75% máximo en interior en nivel 1 y un 50% en nivel 2. El servicio en barra no estará permitido en interior y las mesas estarán ocupadas por un máximo de 4 personas. En los exteriores, sólo estará permitido el servicio en barra en losniveles 1, 2 y 3, siendo el consumo en mesas.

Celebraciones

En las celebraciones se reduce al 75% del aforo máximo en nivel 1, con un máximo de 200 personas y 4 comensales por mesa. En el nivel 2, el aforo máximo permitido será del 75% con un máximo de 150 personas. El servicio en barra tampoco estará permitido en el interior, mientras que en el exterior sólo estará permitido el servicio en los niveles 1, 2 y 3, siendo el consumo en mesa.

Pide el cierre de las playas por la noche

La Junta de Andalucía pedirá a las autoridades de municipios costeros el cierre nocturno de sus playas. Según ha explicado en una nota, instará a ello a los ayuntamientos de municipios costeros que se encuentren en los niveles 2, 3 y 4 de alerta, que en estos momentos incluye a todos los del área de la Bahía de Cádiz y la Janda, así como el Campo Gibraltar Oeste.

El horario propuesto sería de 23:00 a 07:00 horas, y no afectaría a los servicios de restauración ubicados en estas playas, que seguirán manteniendo el horario del resto de establecimientos.

El comité de expertos ha acordado proponer además a las autoridades locales reforzar las medidas de Salud Pública y vigilancia en aquellas poblaciones cuya incidencia sea ascendente y, de forma especial, en las que registren tasas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes. Entre estas medidas se encuentran la limitación de zonas y espacios públicos, la intensificación del control para evitar botellones o el refuerzo de los mensajes de prevención.