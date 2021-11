Huelga del metal en Cádiz, en directo: Los manifestantes caminan sin rumbo fijo, con continuos cambios en la trayectoria

9:38 Los manifestantes han tomado por la avenida Segunda Aguada y se encaminan al casco histórico. La Guardia Civil no refiere a esta hora incidencias en la circulación. Sin embargo, toman la avenida de Portugal dirección avenida principal. La sensación es que caminan sin rumbo fijo, con continuos cambios de dirección y haciendo zig zag para ir superando los controles policiales.

9:25 Unos pocos minutos en la avenida principal. Breve sentada frente al hospital y ahora abandonan la vía por la calle Trille. Aplausos de vecinos, trabajadores de los juzgados y la ciudadanía en general al paso de los manifestantes.

9:10 Los trabajadores llegan a la avenida de la Sanidad Pública. Parece que, por el momento, están haciendo el mismo recorrido de ayer aunque hay más gente que el jueves.

Camina por Marconi, acercándose a la altura del hospital.

8:48 Los trabajadores que estaban frente a la sede de Femca en Cádiz, en la plaza de la Aviación, empiezan a moverse. Por otro lado, para este viernes 19 hay convocadas concentraciones en los ayuntamientos de Cádiz a las 11:00 horas y a partir de las 19:00 horas hay programada una concentración de apoyo en la plaza de San Antonio. El sábado 20, a partir de las 17:00 horas, manifestación que partirá de la plaza Ingeniero de la Cierva en Cádiz.

7:30 El punto caliente de la jornada se sitúa en este momento en la plaza de la Aviación, frente a la sede de Femca en Cádiz, situado en el edificio Ma'arifa. En el lugar se concentran por ahora unos 200 trabajadores, custodiados por 4 furgones de la Policía Nacional. Tranquilidad por el momento

6:45 El dispositivo de seguridad mantiene ya cortada la avenida de Astilleros a esta hora. Presencia también de antidisturbios en el puente de la Constitución de 1812, donde ayer se generó un importante colapso en el tráfico debido a la presencia de manifestantes por la ciudad.

Huelga en Puerto Real

En esta cuarta de huelga indefinida en el sector del metal se ha recobrado cierta calma en los polígonos industriales de Puerto Real y en las principales industrias de la zona. El volumen de trabajadores que en estos días han formado parte de los piquetes se ha reducido en esta jornada considerablemente porque gran parte de ellos han decidido sumarse a las protestas de la capital gaditana.

No obstante, en las puertas de Airbus, Dragados, Alestis y Navantia Puerto Real, siguen apostados grupos de empleados que en la mayoría de los casos han decidido no cortar los accesos con barricadas de fuego. “Estamos cerca de las marismas y del parque Natural y no queremos que se produzcan daños mayores debido al viento de levante de hoy. Seguimos aquí, pero sin fuego”, dicen.

De nuevo el seguimiento de la huelga ha sido en estas empresas de prácticamente el 100% de la plantilla afectada por el convenio en negociación y su industria auxiliar.

Los trabajadores del sector del metal afrontan este viernes la cuarta jornada de movilizaciones después de que, por segundo día consecutivo, se rompieran de madrugada las negociaciones. Vuelven por lo tanto los piquetes informativos después de que, en palabras de Antonio Montoro de FICA-UGT, "fuera imposible llegar a un acuerdo".

Montoro define como "intransigente" la postura que la patronal mantuvo durante las 8 horas de negociación, "ofreciendo unos fijos que no garantizaban el IPC, uno de los mandatos que los sindicatos han recibido de los trabajadores", añadía. "El segundo mandato es volver a negociar un nuevo convenio colectivo para recuperar derechos", aclaraba.

Por su parte, el secretario general de la FEMCA, José Muñoz, ha explicado esta madrugada a EFE que en esta reunión los empresarios han hecho "movimientos tremendos", "buscando nuevas formas" para "acomodar" el objetivo de los sindicatos, que los salarios aumenten desde el 2021 según el IPC para no perder poder adquisitivo, con los planteamientos financieros de las empresas, que entienden que hasta el 2023 o 2024 no recuperarán el músculo perdido con la pandemia del coronavirus.

Propuesta de los sindicatos

En esta última reunión, la última propuesta de los sindicatos para compaginar ambos objetivos ha sido que la subida salarial fuera del 2% en 2021, 2022 y 2023 y que al final de este último año se hiciera una revisión y se actualizaran los salarios de estos tres años en base al IPC, con lo que los trabajadores recuperaban, aunque dentro de dos años, el poder adquisitivo que hubieran perdido en estos tres ejercicios.

Los sindicatos, que han rechazado esta oferta y otra similar que había planteado el servicio de mediación laboral de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que amparaba la nueva ronda de diálogo, explicarán a las 12:00 de hoy su postura en una rueda de prensa en Cádiz.

Ayer, el secretario provincial de Industria de UGT, Antonio Montoro, destacó que el 75 por ciento de los empleos del sector del metal de la provincia son de carácter eventual.

La nueva ruptura de las negociaciones aboca a una nueva jornada de huelga y conflictos en las calles de la provincia de Cádiz.

El sector del metal de Cádiz está compuesto por 29.000 trabajadores y 5.600 empresas, entre las que figuran tanto industrias auxiliares de las grandes factorías del ámbito naval y aeronáutico (Navantia, Airbus). como talleres mecánicos, de fontanería o de carpintería metálica, según ha explicado el secretario general de FEMCA.

Tercera jornada de caos en el tráfico y arengas de Kichi

La tercera jornada de la huelga indefinida del sector del metal ha llevado el caos al tráfico de Cádiz, después de que los piquetes concentrados en la puerta de Navantia Cádiz hayan decidido moverse por toda la ciudad. A diferencia de los días anteriores, la marcha ha transcurrido sin incidentes bajo la atenta mirada de miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP). El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha salido al encuentro de los manifestantes para mostrar su solidaridad con sus reivindicaciones.

