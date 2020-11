El Gastor: “Quiero que me digan por escrito que mi pueblo es de segunda”

La alcaldesa de El Gastor, Isabel María Moreno, no se conforma con las explicaciones que la Junta de Andalucía ante su demanda de que se le realice un cribado masivo a la población de su pueblo (1.752 habitantes) que, a día de hoy, cuenta con una tasa de incidencia de coronavirus 1.027 por 100.000 habitantes, superando el parámetro de 500 establecidos por las autoridades sanitarias.

Ante el argumento de la Delegación remitiendo a los técnicos de Salud Pública, que explican que los cribados se asignan en función de unos criterios epidemiológicos que incluyen la tasa de incidencia, pero no es el único y que hay otros como la edad de la población, la presencia de residencias de mayores o la situación de los centros hospitalarios de la zona, la regidora gastoreña dice que “quiero que me digan por escrito que mi pueblo es de segunda. Se lo he dicho a la delegada territorial de Salud. Se lo diré al consejero y al presidente de la Junta. Porque me han dicho que hay otros criterios, por ejemplo, el de residencias y yo tengo mayores atendidos, que son muchos, por ley de dependencia, en estancia diurna…”, apostilla.

Isabel Moreno dice sentirse indignada. “Me dicen que está bajando el coronavirus en mi municipio y hay cuatro casos más. La situación no está mejorando como dicen. No sé el qué tenemos que esperar”. La regidora, que calcula unos 25 casos activos, vuelve a insistir en lo de los cribados. “No me conformo porque seamos un pueblo pequeño ¿Qué pasa, no tenemos derechos y los cribados sí son efectivos en los grandes como se está haciendo en Villamartín, Arcos y Trebujena? Mis ciudadanos tienen que tener el mismo respeto que el resto”, concluye.