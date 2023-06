IU reprueba al PSOE en plena negociación por la Alcaldía de Chiclana

Los actos de la Chiclanera Mayor han puesto de manifiesto las diferencias entre Izquierda Unida (IU) y PSOE respecto a esta tradición de la Feria de San Antonio. Su celebración ya había generado un pequeño conflicto en el Gobierno municipal hace un año, cuando IU, al frente de la Delegación de Mujer, llegó a amenazar con replantearse su pacto con los socialistas, quienes gestionaban la Concejalía de Fiestas. Ahora, en plena negociación por la investidura de José María Román, IU vuelve a la carga.

El delegado municipal de Fiestas, José Alberto Cruz, anunció el pasado domingo que el evento continuaría en la programación oficial, ya que "así lo ha querido el pueblo de Chiclana". En una entrevista en este diario, defendió la evolución de la Asociación de Chiclaneras, la participación de personas de ambos géneros y la valoración de otros criterios aparte del estético. "En Chiclana gobernamos para todos y debemos aprender de todas las sensibilidades existentes en la ciudad", planteó el concejal.

Como respuesta, la asamblea de IU Chiclana ha trasladado su "más profundo rechazo" ante lo que consideran "políticas de igualdad de escaparate" y la "hipocresía de la que el PSOE vuelve a hacer gala en la organización de la Feria y Fiestas de San Antonio". El partido cree que "la programación sigue dando pasos atrás en el ámbito del feminismo, acomodándose en concursos caducos e impropios de gobiernos progresistas y volviendo a convertir a la mujer en un mero adorno con fecha y horario concretos en el calendario de nuestra Feria".

La delegación de Fiestas anunció en el último mandato que el certamen dejaba de tener carácter institucional y pasaba a ser responsabilidad exclusiva de la Asociación de Reinas y Damas Chiclaneras. La actividad, de esta forma, dejó de estar organizada por el Ayuntamiento. IU quiere dar un paso más allá y retirarla de la programación oficial.

"Vemos con tristeza cómo la Delegación de Fiestas vuelve a institucionalizar el certamen de Chiclanera Mayor envolviéndolo en una falsa apariencia de igualdad y legitimando su existencia en la inclusión de la participación masculina. Una excusa demasiado endeble a la que el PSOE se agarra para seguir promocionando un concurso que reproduce, en nombre de la tradición, los valores más caducos de una sociedad que, afortunadamente y a pesar de todo, sigue dando pasos adelante", expresaron desde IU.

Cabe recordar que la Asociación de Chiclaneras modificó en la última edición sus bases para permitir que se presenten hombres y adaptar el concurso a los nuevos tiempos. La entidad se hizo cargo de la selección y el certamen de las reinas o damas de la Feria de Chiclana tras desvincularse el Ayuntamiento de este proceso.

En cualquier caso, desde IU consideran que el PSOE, a través del Ayuntamiento, devuelve el apoyo institucional a la fiesta "sacando pecho" y "de manera prepotente". A su juicio, Chiclana no quiere "iniciativas obsoletas y trasnochadas" y "son muchas las personas de esta ciudad que no están de acuerdo con que desde lo público se perpetúen actividades que simplifican, cosifican y estereotipan la imagen de la mujer chiclanera". "Cada colectivo es libre de organizar los certámenes que desee y desde nuestra Asamblea lo respetamos, pero no toleramos que las administraciones públicas amparen y participen en el desarrollo de iniciativas de estas características", apuntaron desde la Asamblea de la formación izquierdista.

Críticas al Día de la Mujer

Además, IU cargó contra la celebración del Día de la Mujer, algo que "suena a rancio, a otras épocas". "La Feria de Chiclana es de todas las personas, sin distinción, durante todos los días que se desarrolla", por lo que desde IU no entienden "que la presencia de las mujeres chiclaneras en la Feria sea encorsetada y simplificada a un día concreto".

"No entendemos un posicionamiento que resulta incoherente con las políticas de igualdad que defendemos desde el Ayuntamiento de Chiclana y que es contradictorio con el III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres que estamos desarrollando en nuestra ciudad o la propia Agenda 2030 que se enarbola tantas y tantas veces desde el Gobierno de la ciudad", apuntaron desde la formación.

"Somos tajantes con este asunto que nos revuelve las tripas cada mes de junio. Y lo más triste de todo es que ya ni siquiera haga falta que la derecha gobierne en nuestro pueblo para vernos obligados a levantar la voz y clamar por la lealtad a las políticas públicas de igualdad que promovemos desde el Ayuntamiento de Chiclana", concluyeron.