Objetivo: estar preparados y coordinados en caso de catástrofe

Son las once de la mañana y la playa de La Puntilla, en El Puerto, está tomada por figuras enfundadas en monos blancos, con cascos y gafas protectoras. Un helicóptero de la Guardia Civil sobrevuela la zona y en el aparcamiento cercano al espigón hay vehículos y carpas del 061, Cruz Roja, Ministerio de Transición Ecológica y Junta de Andalucía.

Mientras varias barrera físicas se despliegan en la costa los operarios se afanan en recoger chapapote mientras que uno de ellos sufre una intoxicación y tiene que ser derivado al hospital.

Todo esto ha ocurrido esta mañana en La Puntilla, pero afortunadamente solo se ha tratado de un simulacro. Unas 200 personas han participado en la actividad, que se ha desarrollado desde primera hora de la mañana y se ha prolongado hasta aproximadamente las dos de la tarde.

El ejercicio se enmarcaba dentro del Plan Ribera–PECLA que desde el martes se está llevando a cabo en la provincia gaditana de forma conjunta entre la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía en Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, a través de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

El punto de partida para la puesta en marcha del simulacro era una supuesta colisión entre un buque, cargado con 30 treinta mil toneladas de fueloil, y un mercante. El incidente habría ocasionado una grieta en el petrolero y el derrame de unas 3.000 toneladas de producto que derivó hacia diferentes lugares de la costa de la bahía de Cádiz, quedando otra parte en alta mar.

En este caso el chapapote no era tal, sino astillas de madera, y los heridos eran tan solo figurantes, pero el objetivo de este ejercicio era precisamente coordinar a las diferentes administraciones para que, en caso de accidente real, cada cual sepa cómo actuar en cada momento.

Hasta la zona se han desplazado también responsables de todas las administraciones implicadas, como la secretaria general de Interior, Lourdes Fuster; el subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Antonio Pacheco; la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo; el director general de Emergencias y Protección Civil, Agustín Muñoz; y el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Óscar Curtido.

Durante el ejercicio se han puesto en práctica todas las fases de gestión de una emergencia de estas características, comenzando por la notificación del incidente para seguir con la movilización de patrullas y medios de reconocimiento, identificación del producto vertido, seguimiento de la mancha y daños en la línea de costa, activación de planes, o despliegue de patrullas de limpieza y gestión de los residuos recogidos, entre otras muchas tareas.

Hay que destacar que el simulacro coincide además con el 20 aniversario del accidente del 'Prestige', en Galicia, un siniestro que supuso un antes y un después en la atención a este tipo de catástrofes ya que a raíz del mismo se puso en marcha el Plan Nacional de Emergencias.

La provincia de Cádiz es además una zona muy sensible debido al elevado tráfico marítimo de la Bahía de Algeciras, aunque el simulacro no se ha realizado allí para no crear alarma, por estar muy reciente la crisis del OS35.

Un total de 18 organismos distintos han participado en este ejercicio durante estos dos días, con un amplio operativo integrado por los servicios de Emergencias Andalucía (112, GREA y Protección Civil), el Centro de Emergencias Sanitarias CES061, Guardia Civil, Policía Nacional y la Unidad Adscrita a la Comunidad Autónoma, Policía Local de El Puerto de Santa María, Bomberos, Cruz Roja, Agrupación del Voluntariado de Protección Civil de El Puerto de Santa María, Agentes de Medio Ambiente y cuadrillas de INFOCA.

También han estado responsables de la Delegación Territorial de Salud y Consumo, la Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Amaya, Tragsa, Sasemar, Autoridad Portuaria de Cádiz, Ayuntamiento de El Puerto, Capitanía Marítima, Demarcación de Costas, Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad y la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

La Junta de Andalucía ha movilizado patrullas de reconocimiento del litoral con personal del GREA y el pionero Grupo Garza de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma que tiene entre sus objetivos precisamente preservar el litoral andaluz.

El simulacro ha concluido con una reunión de evaluación en la que el personal técnico ha identificado oportunidades de mejora y puntos fuerte de cara a posibles casos reales.