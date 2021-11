Pablo Iglesias: "Cuando la ultraderecha se moviliza no vemos tanquetas"

La presencia de tanquetas de la Policía Nacional durante la séptima jornada de huelga del sector del metal en la Barriada del Río San Pedro ha desatado una oleada de críticas en toda España por el uso de medidas "desproporcionadas y provocadoras" en una protesta de trabajadores. Tanto es así que partidos como Unidas Podemos y Más País han pedido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska para que aclare por qué se envió a Cádiz este vehículo militar.

La huelga del metal está siendo parte importante de los informativos y de los programas de radio y televisión de todas las cadenas nacionales, y en uno de ellos, Hora 25 de la Ser, el ex líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, habló alto y claro sobre el uso de la fuerza en una protesta obrera.

El ex vicepresidente del Gobierno dijo desde los micrófonos de esta emisora que "lo de la tanqueta me molesta. Cuando estaba en el Gobierno no lo podía decir pero ahora sí puedo: creo que en buena parte de las UIP (unidades de intervención policial) hay sesgo ideológico, se nota que muchos mandos pertenecen a Jusapol, un sindicato de extrema derecha mayoritario en la Policía".

Iglesias cree que las manifestaciones de los trabajadores se criminalizan y se pregunta que "¿Dónde vemos cargas policiales? Las vemos cuando se manifiestan los trabajadores, los defensores de la educación pública, de la sanidad pública... Cuando vemos a la ultraderecha movilizarse esto no ocurre. Pongo un ejemplo: la movilización que de manera más escandalosa hizo algo que está tipificado en el Código Penal fue la de Jusapol a las puertas del Congreso, donde los propios agentes de policía hicieron algo inconcebible en Democracia y es que se saltaron el cordón policial de sus compañeros, que no hicieron nada, y rodearon el Congreso de los Diputados. Ahí no hay cargas, no hay balas de goma, no hay tanquetas, ahí no hay nada... Sin embargo a los trabajadores de Cádiz les van con todo y vemos imágenes que no proyectan una imagen buena de España, que en una barriada obrera haya material militar, aunque vaya sin armas de fuego, pero para contener una movilización sindical en la que los trabajadores tienen todo el derecho del mundo a reivindicar el convenio".

Por último, el ex vicepresidente elogia la idiosincracia de Cádiz y dice que "Cádiz es una ciudad especial, es una rara avis dentro de España y de Andalucía y existe una cultura democrática que hay que respetar y valorar como un enorme patrimonio democrático de nuestro país y los trabajadores del metal forman parte de ella".