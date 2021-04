Primer paro general en la planta de Airbus Puerto Real

Los trabajadores de Airbus Puerto Real han parado este martes durante una hora. Es una de las nuevas acciones acordadas en el nuevo calendario de movilizaciones –el cuarto que inician- que arrancó este lunes. Entre las 12:00 y las 13:00 horas, se ha producido un paro general que se va a repetir entres las 16:00 y las 17:00 horas para los empleados del turno de tarde.

"Las circunstancias por las que atraviesa Puerto Real no nos permiten bajar la guardia", dice el presidente del comité de empresa de Airbus Puerto Real, Juan Manuel Trujillo (CC.OO). Por el momento en la plantilla hay mucha incertidumbre porque la empresa no se ha pronunciado sobre el futuro de Puerto Real. "La dirección de Airbus sigue en silencio desde el pasado 21 de abril", apunta Trujillo. Lo que sí han recibido en estos días son muchas muestras de solidaridad, entre ellas las del Comité Europeo de Trabajadores de Airbus.

Hace unos días, el delegado sindical de CGT alertó de que la empresa había informado de que “en la Planta de Puerto Real sobran 53 trabajadores de cuello azul" (como llaman a los operarios) que se pretenden trasladar a otros centros de España. Creen que probablemente sería a la factoría de San Pablo, en Sevilla, que es la que ahora está demandado operarios. Sobre esto, el presidente del Comité aseguró que no se ha producido ningún movimiento y que "la empresa no se va a atrever a mandar cartas de traslado a los trabajadores” y que actuarán en consecuencia en caso de lo hicieran porque “no vamos a aceptar ninguna movilidad si no se garantiza el empleo y la continuidad de todas las plantas”.

En la parada de este martes se ha celebrado una asamblea de trabajadores, que en esta ocasión ha tenido lugar en el interior de la factoría, aunque a su término sí han salido a la calle para protagonizar la concentración diaria que mantienen desde marzo. Lo han hecho junto a la acampada que hace ya casi una semana inició el sindicato CGT y que aún se mantiene, como señal de que la unidad sindical que se intentaba lograr en el seno del comité de empresa no se al logrado al cien por cien. “Nosotros vamos a mantener el campamento. La pasada semana la empresa no dijo nada del cierre pero tampoco de la continuidad, así que seguimos en la lucha y presionando para lograr el mantenimiento de la planta", explicó a este periódico el delegado sindical de CGT, Juan Antonio Guerrero.

Ya el propio calendario de acciones refleja el distanciamiento sindical. El comité sí ha logrado la unanimidad de todos los sindicatos en las concentraciones y paros que se van a llevar a cabo hasta el viernes, pero CGT sigue considerando “insuficientes” las protestas. No ha secundado la propuesta de encierro de trabajadores que realizan los sindicatos mayoritarios del Comité (CC.OO y UGT), que se prevé iniciar el jueves a las 18:30 horas y terminar el vienes a las 11:00 horas. Un encuero de apenas 16 horas, respetando las jornadas laborales.

Tampoco respalda el llamamiento del comité de empresa a la participación en la manifestación con motivo del 1 de mayo. Hay que recordar que el sindicato CGT solicitó un permiso para realizar una marcha desde la factoría de Airbus Puerto Real hasta la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, el próximo 1 de mayo, contra el cierre de dicha factoría en defensa del empleo industrial en la Bahía de Cádiz y contra la precariedad. La petición fue rechazada por la Subdelegación basándose en unos informes técnicos que desaconsejan el paso de la manifestación por el puente de la Constitución de 1812.

Además de las del 1 de mayo, el comité de empresa de Puerto Real junto con el del CBC de El Puerto está preparando otra manifestación que se celebrará entre el 4 y el 6 de mayo. En este caso invitarán a participar a alumnos y profesores de la Universidad de Cádiz, así como del Instituto Virgen del Carmen de Puerto Real, que imparte ciclos formativos de aeronáutica.