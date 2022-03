La Reina Sofía conoce el Banco de Alimentos de Cádiz

La Reina Sofía está visitando esta tarde el Banco de Alimentos de Cádiz. Llegó sobre las cinco y cuarto a las instalaciones de Puerto Real y continúa en su interior conociendo la labor de la entidad gaditana, que celebra sus 25 años.

Doña Sofía ha saludado a las distintas autoridades y luego ha mantenido una primera reunión con autoridades y junta directiva del Banco de Alimentos. Además ha saludado a empresas e instituciones colaboradoras, voluntarios y trabajadores de los departamentos de administración e inserción y está recorriendo las instalaciones.

La visita, prevista para finales de febrero, quedó pospuesta en un primer momento por la guerra de Ucrania al suspenderse la agenda de la familia real y ahora se ha retomado. Para la presidenta del Banco de Alimentos de Cádiz, Isabel Gomis, este acto "supone un reconocimiento a estos 25 años, que han sido duros desde sus comienzos". "Y que venga la Reina Sofía a celebrarlo es muy importante porque nos da la visibilidad que necesitamos actualmente; nos da seriedad, prestigio”, apuntó.

25 años

La historia del Banco de Alimentos de Cádiz arrancó un 25 de abril de 1996 en un domicilio particular de la capital gaditana. Allí se reunieron once ciudadanos de Cádiz y San Fernando que dejaron constancia del proyecto con un acta fundacional que se convirtió en el germen de una asociación con sello propio, con un prestigio ganado a pulso y cuya labor trata de ir más allá de la que es, quizás, su actuación más conocida: el reparto de alimentos a las personas más vulnerables y necesitadas de la provincia gaditana. Un cuarto de siglo, 25 años, repartiendo algo tan básico como el pan, el alimento, 25 años de continuo desvelo que la pandemia no les dejó celebrar el año pasado y que, si la situación mejora, irán celebrando en este 2022 con actos de distinta enjundia.

En un resumen básico de la labor del Banco de Alimentos de Cádiz aparecen cifras que revelan una auténtica labor humanitaria de emergencia: el banco reparte cada año en la provincia (excepto en el Campo de Gibraltar que tiene banco propio) alrededor de tres millones de kilos de alimentos, que llegan a 12.000 familias (cerca de 40.000 personas) a través de las más de 160 asociaciones benéficas que sirven de cadena de transmisión, fundamental, al intenso trabajo de logística que permite el funcionamiento del Banco de Alimentos de Cádiz, donde los voluntarios, que pueden llegar a ser 2.500 en las grandes campañas de recogida, son otro gran eslabón de esta cadena solidaria.