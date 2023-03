Sánchez Rojas: "Son buenas noticias pero no debemos olvidarnos de seguir reclamando el desdoble de la Nacional IV"

Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), valoró este martes positivamente el anuncio del Gobierno de invertir 277 millones de euros en la ampliación y rehabilitación de la autopista AP-4 que une Cádiz y Sevilla. "Son buenas noticias", dijo.

"De entrada lógicamente son buenas noticias lo que se nos anticipa. Parece que se consolida la inversión en el tercer carril en cada dirección de la autopista, previamente a una importante rehabilitación que se nos anuncia de 92 millones de euros del firme y algunas partes del trazado que hay que corregir, así como también importantes conexiones con el Aeropuerto de Jerez, o la revisión con la Jerez-Los Barrios, que es algo que los empresarios hemos venido reclamando en las reuniones que hemos ido manteniendo en Madrid y se va a tener en cuenta. Y por último el enlace definitivo con el tramo final de Puerto Real y Cádiz", dijo.

Para Sánchez Roja ahora es importante "ir cumpliendo los plazos, hay que hacer todo el largo proceso burocrático, y eso nos va a llevar años, pero evidentemente son años que llevamos perdido y ahora hay que recuperar. Cuanto antes empiecen las obras antes estarán finalizadas".

Reconoce que es en la entrada y salida de Sevilla, donde se va a actuar de inicio, "es donde hay más retenciones en horas puntas, tanto a la salida como a la entrada de la capital; a partir de Las Cabezas se obtiene mayor capilaridad y más conexiones con los pueblos, que ayudan a descongestionar la vía y se aligeran las retenciones, que hoy en día son el problema. En la tercera fase el tercer carril estará en todo el trazado", manifestó.

Recordó que "hemos hecho ver que la conexión con la zona de Costa en los meses de verano merece un tratamiento preferencial, porque ahí también se generan cuellos de botella que hacen difícil digamos la movilidad de las personas y las mercancías".

Por último, y a pesar de este anuncio, el presidente de la CEC considera que el proyecto del desdoble de la Nacional IV no debe olvidarse. "Los técnicos y expertos de nuestras propias empresas de mercancías y viajeros creen que con esto se solucionaría la situación y dejaríamos aparcado el desdoble de la Nacional IV, aunque a mí el sentido común me pide que no dejemos de solicitar que se acaben de desdoblar los 59 kilómetros que quedan. Creo que la densidad de población y la importancia estratégica de esta provincia, en la que cabe el País Vasco por completo, no nos debe dejar que nos olvidemos de este tema. Lo seguiremos recordando, pero hoy toca celebrar las buenas noticias".