Sumar apuesta por un turismo sostenible compatible con el empleo de calidad y el medio ambiente

Este sábado 8 de julio, Esther Gil de Reboleño, candidata de Sumar al Congreso por Cádiz, ha visitado Chiclana, junto al candidato chiclanero, Aitor Hernández (puesto 4 al Congreso) y Susana Rivas, concejala de Cultura y Cooperación Internacional en dicha localidad.

En la plaza de las Bodegas, Gil ha aprovechado para presentar públicamente el proyecto de Sumar, pedir el voto para la formación y presentar las propuestas programáticas centradas en la apuesta por un modelo turístico sostenible: “El modelo turístico de sol, playa y masificación supone un deterioro ecológico irreversible de nuestras costas y ha demostrado también ser incompatible con la vida de los vecinos y vecinas de nuestros municipios, porque tiene un impacto directo la precariedad y temporalidad del empleo local y el acceso a la vivienda”. Ante esto, añade que “SUMAR dice sí al turismo, pero un turismo sostenible”.

Y en este sentido ha desgranado varias propuestas programáticas como: Incorporar a los sectores que necesitan una reconversión industrial ecológica; elaborar un Plan de Turismo, que regule el parque de viviendas turísticas en las ciudades; limitar las plazas hoteleras en función de la capacidad de carga ecológica y social de nuestros municipios; desarrollar tasas turísticas que sirvan para garantizar el derecho al lugar de sus habitantes y un Plan Nacional de Turismo Rural y Ecoturismo en consonancia con las demandas del sector y contribuir a su transformación desde coordenadas ecológicas ambiciosas.

Además, la candidata de Sumar en la provincia ha destacado los “datos históricos de empleo que está viviendo la provincia”, siendo la segunda de España que más ha crecido en el último mes, “y más allá de los meses de verano, porque los contratos indefinidos también mejoran, y es que estas cifras nos dan la razón, gracias a aumentar en derechos hemos mejorado económicamente y Sumar es el voto que garantiza que sigamos en esta senda de avance”.

Por todo ello, Gil ha concluido manifestando que “lo llevamos diciendo todas estas semanas, nuestra campaña habla de los problemas de la gente, no de los problemas de los partidos políticos, y por eso no pedimos el voto para defender las cosas como están, pedimos el voto a las propuestas valientes, a las propuestas innovadoras y dignas que van cambiar no un país, sino la vida de las personas, y en esta provincia eso pasa por cambiar de verdad el modelo turístico que durante tanto tiempo se ha desarrollado”.

Finalmente, junto a militancia y simpatizantes, los candidatos han paseado por el mercado de la ciudad para conversar con las vecinas y vecinos e invitarles al acto central de campaña en la provincia, que tendrá lugar en la plaza de la Catedral de Cádiz, mañana domingo a las ocho de la tarde, con la intervención de la vicepresidenta del Gobierno de España y candidata a la presidencia de Sumar, Yolanda Díaz.